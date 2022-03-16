ВИДЕО ⟩ Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

"Вашингтон" дома встречался с "Нью-Йорк Айлендерс" и одержал победу со счётом 4:3 по буллитам. В основное время команды трижды поразили ворота друг друга - за "Вашингтон" отличились Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и Александр Овечкин, а в составе "Айлендерс" шайбу забросили Брок Нельсон, Кайл Палмьери и Андерс Ли. В серии буллитов сильнее оказались хозяева - победный гол на счету Энтони Манты.

#ALLCAPS 3-2. OVECHKIN IS 3RD ALL TIME. OVECHKIN PASSES JAGR. WHAT A SHOT. WHAT A CELLY. LFGGG pic.twitter.com/dVTbDQ428U — Capitals Replays (@capsreplays) March 16, 2022

На счету 36-летнего Овечкина теперь 767 голов за карьеру в НХЛ. Российский нападающий вышел на чистое 3-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав чеха Яромира Ягра (766). Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки - 894. На втором месте - Горди Хоу (801).

"Это многое значит для клуба, для болельщиков, для моей семьи, которая сейчас в России. Я очень взволнован и счастлив. Приятно, что первым среди европейцев стал рождённый в России игрок. Это момент гордости для всех нас", - цитирует Овечкина пресс-служба "Вашингтона".

Чешский хоккеист Яромир Ягр записал видеообращение, в котором поздравил Овечкина: "Алекс, это большое достижение, с чем я тебя и поздравляю. Продолжай забивать и дальше. Ты знаешь, что я ещё не закончил с хоккеем? Так что ещё есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой", - пошутил Ягр.

"As you know, I didn't retire from hockey yet. And there's a chance I might come back to NHL and start chasing YOU." 😉@68Jagr congratulates the #Gr8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/S96saGrbwS — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

В текущем регулярном чемпионате на счету Александра Овечкина 72 (37+35) очка в 59 матчах.