Национальное объединение: детей беженцев надо учить на латышском языке

Как сообщила представитель НО Лайма Мелкина, предложение будет обсуждаться с партнерами по коалиции в ближайшее время.

"Очень важно, чтобы детям, прибывшим в качестве беженцев из Украины, была обеспечена безопасная и дружелюбная среда в школах, чтобы они там чувствовали себя желанными и принятыми. Обучение должно осуществляться на государственном языке, чтобы дети могли назвать себя, ориентироваться в незнакомых городах, получать услуги и заниматься другими повседневными делами", - заявил руководитель НО Райвис Дзинтарс.

По его мнению, изучая латышский язык, дети познакомятся с Латвией и получат положительное представление о стране.

"Несомненно, язык - это еще и путь к интеграции в латышскую среду", - добавил он.

Поправки предусматривают, что гражданам Украины будет предоставлена возможность получать дошкольное, основное и среднее образование на государственном языке или основное и среднее образование в Рижской украинской средней школе, где обучение ведется на латышском и украинском языках.