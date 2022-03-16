"Горд тем, что я русский". Плющенко заявил, что не намерен покидать Россию

Ранее украинский певец Макс Барских в своём Instagram обратился в адрес нескольких российских знаменитостей, в том числе к супруге Плющенко Яне Рудковской, которая не раз транслировала свои патриотические взгляды.

"Очнись, ты же умная женщина. Уже сдала в аренду каток. Уже уехала из России. Как так? Вы же патриоты все?" - заявил Барских.

Евгений Плющенко не оставил без внимания выпад украинского артиста и ответил ему, записав видеообращение.

"Я увидел информацию от Максима Барских, такой есть певец. Я, к сожалению, далёк от шоу-бизнеса. Хотя у меня жена работает в этой индустрии. Максим, я тебе хочу сказать, что мы никуда не уехали и не собираемся уезжать…

Мы не сдаём свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаём в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский", - сказал Плющенко.

В конце видео Евгений добавил, что ни в коем случае не радуется тому, что происходит в Украине, назвав это "неизбежной специальной операцией".