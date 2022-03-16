Swedbank: может снизится доступность жилья

В нем говорится, что прошлый год закончился с рекордно высокой доступностью жилья, несмотря на рост цен. Условия были благоприятны для дальнейшего роста спроса и предложения, но начало войны на Украине в конце февраля, вероятно, изменило ситуацию.

Хотя неопределенность в настоящее время высока, беспорядки, вызванные войной, вероятно, повлияют на доступность жилья и рынок недвижимости в краткосрочной перспективе.

Индекс отражает способность среднестатистического домохозяйства позволить себе купить квартиру площадью 55 квадратных метров с помощью ипотечного кредита в одной из столиц Балтии.

Индекс доступности жилья в Риге в четвертом квартале прошлого года достиг 208,5 пункта. В то же время индекс доступности жилья в четвертом квартале составил 147,5 балла в Таллинне и 145,3 балла в Вильнюсе.

В исследовании говорится, что и без того высокая доступность жилья в Риге в четвертом квартале улучшилась. Этому способствовал резкий рост средней заработной платы (на 13,6% по сравнению с предыдущим годом), который значительно превысил средний рост цен на жилье на 6,3%. Рост средней заработной платы был обусловлен повышением минимальной заработной платы, структурными изменениями на рынке труда и другими разовыми факторами, а также растущим дефицитом рабочей силы.

В Таллинне же наблюдалась обратная ситуация: рост средней цены дома значительно превысил рост средней заработной платы. В результате доступность жилья снизилась.

В то же время в Вильнюсе, несмотря на более быстрый рост цен, чем рост заработной платы, был зафиксирован небольшой рост индекса доступности, обусловленный снижением процентных ставок.

В других странах Балтии процентные ставки также снизились, что положительно повлияло на доступность.

Индекс показывает, что жилье доступно во всех странах Балтии, и лучшая ситуация по-прежнему в Риге.

Война на Украине и санкции, введенные против России и Белоруссии, коснутся и латвийской экономики, в том числе рынка жилья. По данным Swedbank, о степени и продолжительности воздействия пока сложно судить из-за высокого уровня неопределенности, а данные о первоначальном воздействии и настроениях пока недоступны.

Скорее всего, что мы увидим ослабление как спроса, так и предложения, по крайней мере, на начальном этапе. Очень вероятно, что мартовские данные уже покажут рост настороженности населения. Работники некоторых отраслей могут потерять уверенность в своих будущих доходах.

Геополитический кризис затронет и сторону предложения - сбои в цепочках поставок и нехватка строительных материалов будут усиливаться, а стоимость строительства продолжит расти. Это может отрицательно сказаться на процессе строительства и предложении новых квартир, и, вероятно, поддержит рост цен, прогнозирует Swedbank.