Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов
"Челси" и "Вильярреал" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
"Челси" и "Вильярреал" стали последними участниками 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Лондонский "Челси" на выезде одержал победу с минимальным счётом над французским "Лиллем" - 2:1. Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте после гола Бурака Йылмаза с 11-метровой отметки. Кстати, турок стал самым возрастным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов (36 лет и 244 дня).
В компенсированное к первому тайму время американец Кристиан Пулишич сравнял счёт, а на 71-й минуте Сесар Аспиликуэта вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт на табло.
🔵 Два последних гола Аспиликуэты в #ЛигаЧемпионов:— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 16, 2022
🆚 "Лилль", март 2022 года
🆚 "Лилль", декабрь 2019 года pic.twitter.com/8QxMmJIk5Z
Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев. Таким образом, "Челси" одержал победу по сумме двух встреч (4:1) и завоевал путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Сенсация случилась в параллельном матче, в котором туринский "Ювентус" у себя дома потерпел разгромное поражение от испанского "Вильярреала" со счётом 0:3. Счёт в матче был открыт лишь на 78-й минуте - пенальти в ворота "Юве" реализовал форвард Жерар Морено. На 85-й минуте защитник Пау Торрес удвоил преимущество гостей, а в добавленное ко второму тайму время с 11-метрового забил нападающий гостей Арно Груневелд.
В первом матче командам не удалось выявить победителя (1:1), поэтому путёвку в четвертьфинал по сумме двух встреч одержал "Вильярреал".
Напомним, ранее путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали мюнхенская "Бавария", лиссабонская "Бенфика", мадридские "Реал" и "Атлетико", а также английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала турнира состоится 18 марта в швейцарском Ньоне.
Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая в Париже. Действующим победителем турнира является английский "Челси".