Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Лондонский "Челси" на выезде одержал победу с минимальным счётом над французским "Лиллем" - 2:1. Хозяева вышли вперёд на 37-й минуте после гола Бурака Йылмаза с 11-метровой отметки. Кстати, турок стал самым возрастным автором гола в плей-офф Лиги чемпионов (36 лет и 244 дня).

В компенсированное к первому тайму время американец Кристиан Пулишич сравнял счёт, а на 71-й минуте Сесар Аспиликуэта вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт на табло.

🔵 Два последних гола Аспиликуэты в #ЛигаЧемпионов:



🆚 "Лилль", март 2022 года

🆚 "Лилль", декабрь 2019 года pic.twitter.com/8QxMmJIk5Z — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 16, 2022

Напомним, первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев. Таким образом, "Челси" одержал победу по сумме двух встреч (4:1) и завоевал путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Сенсация случилась в параллельном матче, в котором туринский "Ювентус" у себя дома потерпел разгромное поражение от испанского "Вильярреала" со счётом 0:3. Счёт в матче был открыт лишь на 78-й минуте - пенальти в ворота "Юве" реализовал форвард Жерар Морено. На 85-й минуте защитник Пау Торрес удвоил преимущество гостей, а в добавленное ко второму тайму время с 11-метрового забил нападающий гостей Арно Груневелд.

В первом матче командам не удалось выявить победителя (1:1), поэтому путёвку в четвертьфинал по сумме двух встреч одержал "Вильярреал".

Напомним, ранее путёвки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали мюнхенская "Бавария", лиссабонская "Бенфика", мадридские "Реал" и "Атлетико", а также английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Жеребьёвка 1/4 и 1/2 финала турнира состоится 18 марта в швейцарском Ньоне.