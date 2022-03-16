Видео ⟩ Полиция задержала у памятника Свободы женщину за поддержку российской агрессии в Украине

К памятнику Свободы подошла женщина, которая стала популярной в социальных сетях в последние дни, потому что она посетила магазин с сумкой для покупок с символом Z, который использует российская армия в войне против Украины. Сегодня ее одежду украшает пришитый к груди российский флаг.

После более чем десятиминутного разговора с правоохранительными органами женщина была посажена в полицейскую машину и увезена.

Участники акции разошлись, но полиция продолжает дежурить у памятника Свободы.

В этом году демонстрантов было явно меньше, чем на мероприятиях до Covid-19.

В конце шествия прошли представители организации Daugavas Vanagi, были видны и некоторые политики из Национального объединения.

У памятника участников шествия приветствовала аллея из латвийских флагов.

Среди наблюдателей за происходящим у часов "Лайма" были замечены и противники марша. Например, Александр Гильман, который в предыдущие годы был активным протестующим. На этот раз у протестующих не было плакатов и они просто смотрели.

Информационное агентство LETA также отметило, что явных, громких инцидентов во время мероприятия не было.

Пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите сообщила, что в целом мероприятие прошло без значительных инцидентов. Всего в марше в этом году приняло участие около 200 человек, и это фактически самое низкое количество людей за последние годы.

Относительно задержанной женщины Гравите указала, что ее доставили в отделение для выяснения обстоятельств и ранее она уже попадала в поле зрения полиции. Этот человек также является единственным задержанным на мероприятии в этом году.

Как сообщалось, сегодня в 11:00 в Старой Риге началось мемориальное шествие латышских легионеров к памятнику Свободы

16 марта, или День памяти легионеров, - неофициальный день памяти, когда ветераны Латышского легиона и другие люди чтят память жителей страны, сражавшихся на стороне Вооруженных сил Германии в составе Латышского легиона. Одни считают, что эти люди надеялись, что сражаются за независимую Латвию, другие - что они были товарищами-фашистами, третьи - что они стали жертвами военных действий, которые против своей воли оказались на фронте.