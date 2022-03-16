Суд: конфисковано 110 автомобилей у двух компаний
В декабре прошлого года Суд по экономическим делам (ELT), конфисковал 106 автомобилей в двух компаниях, которые использовались для обеспечения хозяйственной деятельности компаний.
В декабре прошлого года Суд по экономическим делам (ELT), конфисковал 106 автомобилей в двух компаниях, которые использовались для обеспечения хозяйственной деятельности компаний.
Суд постановил, что 106 автомобилей, изъятых в рамках уголовного производства, должны быть конфискованы в пользу государства.
Рассмотрев протест прокуратуры, в марте этого года Рижский окружной суд отменил это решение ELT и принял решение о привлечении к уголовной ответственности и конфискации еще четырех автомобилей.
Таким образом, всего 110 автомобилей были признаны преступным имуществом и конфискованы в пользу государства.
Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.
В уголовном производстве расследование продолжает Управление Рижского района Государственной полиции.