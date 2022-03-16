Ср, 16.03.2022
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Суд: конфисковано 110 автомобилей у двух компаний

ФОТО: Shutterstock

В декабре прошлого года Суд по экономическим делам (ELT), конфисковал 106 автомобилей в двух компаниях, которые использовались для обеспечения хозяйственной деятельности компаний.

Суд постановил, что 106 автомобилей, изъятых в рамках уголовного производства, должны быть конфискованы в пользу государства.

Рассмотрев протест прокуратуры, в марте этого года Рижский окружной суд отменил это решение ELT и принял решение о привлечении к уголовной ответственности и конфискации еще четырех автомобилей.

Таким образом, всего 110 автомобилей были признаны преступным имуществом и конфискованы в пользу государства.

Решение Рижского окружного суда обжалованию не подлежит.

В уголовном производстве расследование продолжает Управление Рижского района Государственной полиции.

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