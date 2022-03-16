Суд: конфисковано 110 автомобилей у двух компаний

Суд постановил, что 106 автомобилей, изъятых в рамках уголовного производства, должны быть конфискованы в пользу государства.

Рассмотрев протест прокуратуры, в марте этого года Рижский окружной суд отменил это решение ELT и принял решение о привлечении к уголовной ответственности и конфискации еще четырех автомобилей.