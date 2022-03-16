Мирные переговоры Украины и России: какой компромисс устроил бы Киев?

"Сохранение и развитие нейтрального статуса Украины, демилитаризация Украины - обсуждается целый комплекс вопросов, связанных с размером украинской армии. Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы", - цитирует представителя российской делегации РИА "Новости".

По его словам, эти вопросы обсуждаются на уровне руководителей министерств обороны России и Украины.

Австрийский или шведский вариант нейтрального государства подразумевает под собой внеблоковый статус, отказ от размещения иностранных баз, но при этом наличие собственных вооруженных сил.

Это сообщение прокомментировал представитель украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, речи об австрийском или шведском варианте не идет, сообщает Би-би-си.

"Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные "гарантии безопасности", - заявил он.

По словам Подоляка, данная модель должна иметь следующие черты: ️действенность гарантий безопасности Украины (стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину как сегодня, но принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки нам необходимого объема оружия), ️"жесткие и прямые" гарантии того, что небо над Украиной в случае конфликта будет закрываться "от тех же" крылатых ракет.

Напомним, Украина требует от Запада помощи в закрытие воздушного пространства над территорией страны еще с самого начала войны, однако страны Запада воздерживаются от такого шага, чтобы не вызвать непосредственную конфронтацию НАТО с Россией.

Заявление Мединского прокомментировал и другой член делегации Украины - глава фракции президентской партии в Верховной раде Давид Арахамия.

"Мы не комментируем переговоры - такая договоренность была с обеими сторонами. Если наша договоренность уже не действует, мы тоже будем это делать",

- цитирует его "Украинская правда".

О том, что австрийский или шведский вариант нейтрального государства для Украины может устроить Кремль заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре со СМИ он отметил, что "это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как определенный компромисс".