Парк Кронвальда усыпан украинской символикой. Просят относиться с уважением

Член правления Общества по поддержке Украины Яна Стрелец говорит, что в результате спонтанных акций округа парка Кронвальда покрыта цветами, плакатами, лентами, флагами, свечами. Предприятие Rīgas dārzi un parki разместило контейнеры для выбрасывания завядших цветов и другого мусора.

"Просьба в мусорники и контейнеры не выбрасывать флаги, ленточки цветов флага и другую символику. Давайте каждый положим их в карман и дальше подумаем над решением", - отметила она.

Кроме того, в парке Кронвальда находится памятник украинскому поэту и прозаику Тарасу Шевченко, у подножья которого скопились кучи цветов и сувениров с символикой Украины. Она просит прохожих обращать внимание на то, не валяются ли у памятника старые цветы, и выбрасывать их в мусорник.