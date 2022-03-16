Ср, 16.03.2022
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Лев Шлосберг

Парк Кронвальда усыпан украинской символикой. Просят относиться с уважением

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Общество по поддержке Украины и предприятие Rīgas dārzi un parki после спонтанных акций в поддержку Украины просят относиться к государственной символике с уважением и не выбрасывать в мусорник или просто под ноги ленточки, флажки и другую атрибутику цветов флагов Украины и Латвии, которым необходима специальная утилизация.

Член правления Общества по поддержке Украины Яна Стрелец говорит, что в результате спонтанных акций округа парка Кронвальда покрыта цветами, плакатами, лентами, флагами, свечами. Предприятие Rīgas dārzi un parki разместило контейнеры для выбрасывания завядших цветов и другого мусора.

Галерея: Акция в поддержку Украины в Риге

"Просьба в мусорники и контейнеры не выбрасывать флаги, ленточки цветов флага и другую символику. Давайте каждый положим их в карман и дальше подумаем над решением", - отметила она.

Галерея: Акция в поддержку Украины в Риге 

Кроме того, в парке Кронвальда находится памятник украинскому поэту и прозаику Тарасу Шевченко, у подножья которого скопились кучи цветов и сувениров с символикой Украины. Она просит прохожих обращать внимание на то, не валяются ли у памятника старые цветы, и выбрасывать их в мусорник.

Галерея: Акция в поддержку Украины в Риге

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