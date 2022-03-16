Латвия замораживает недвижимость Авена, Фридмана и Третьяка. Всего - 39 объектов

После утверждения списка подверженных санкциям лиц судам Латвии до 16 марта была передана информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, под управлением или контролем.

Из них пять объектов находятся в прямой собственности находящихся под санкциями лиц - Петра Авена, Михаила Фридмана, Владислава Третьяка и Никиты Мазепина, которому принадлежат два объекта недвижимости.

Также были выявлены семь юридических лиц, реальный выгодополучатель которых - находящееся под санкциями лицо.

Эти юридические лица - SIA Klauģu muiža RE, фонд Aven Foundation, SIA Ezermaļu mežu īpašumi (реальный выгодополучатель - Петр Авен), SIA Seagull Investments (реальный выгодополучатель - Михаил Фридман), SIA Severstal Distribution (реальный выгодополучатель - Алексей Мордашов), SIA Riga fertilizer terminal, SIA Ventamonjaks (реальный выгодополучатель - Дмитрий Мазепин).

Всего этим юридическим лицам в Латвии принадлежат 34 объекта недвижимости. По поводу всей этой недвижимости Судебная администрации передала информацию суду для внесения отметки о запрете в Земельную книгу.

Министр юстиции Янис Борданс указал, что санкции ЕС применяются не только к объектам недвижимости, которые принадлежат людям, но и к тем, которые находятся в их управлении или под их контролем.