Латвия замораживает недвижимость Авена, Фридмана и Третьяка. Всего - 39 объектов

После утверждения списка подверженных санкциям лиц судам Латвии до 16 марта была передана информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, под управлением или контролем.
Из них пять объектов находятся в прямой собственности находящихся под санкциями лиц - Петра Авена, Михаила Фридмана, Владислава Третьяка и Никиты Мазепина, которому принадлежат два объекта недвижимости.
Также были выявлены семь юридических лиц, реальный выгодополучатель которых - находящееся под санкциями лицо.
Эти юридические лица - SIA Klauģu muiža RE, фонд Aven Foundation, SIA Ezermaļu mežu īpašumi (реальный выгодополучатель - Петр Авен), SIA Seagull Investments (реальный выгодополучатель - Михаил Фридман), SIA Severstal Distribution (реальный выгодополучатель - Алексей Мордашов), SIA Riga fertilizer terminal, SIA Ventamonjaks (реальный выгодополучатель - Дмитрий Мазепин).
Всего этим юридическим лицам в Латвии принадлежат 34 объекта недвижимости. По поводу всей этой недвижимости Судебная администрации передала информацию суду для внесения отметки о запрете в Земельную книгу.
Министр юстиции Янис Борданс указал, что санкции ЕС применяются не только к объектам недвижимости, которые принадлежат людям, но и к тем, которые находятся в их управлении или под их контролем.
Косвенный контроль констатировать сложнее, так как он не проявляется через право собственности, однако изучение структуры собственности позволило выяснить, входят ли в нее включенные в санкционные списки лица. По данным Государственной земельной службы, стоимость этой недвижимости составляет не менее 27,5 миллиона евро.