Экономист: влияние войны на экономику Латвии не будет чрезмерным

Он отмечает, что Россия - огромная страна по территории и населению, но в экономическом плане не является тяжеловесом на мировом фоне, так как на ее долю приходилось в 2020 году всего около 2% мировой экономики.

В то же время есть несколько причин, почему российская агрессия в Украине и ответ Запада будут иметь последствия для латвийской экономики.

Во-первых, Россия является пятым по величине торговым партнером Латвии, поэтому ограничения на экспорт и импорт для ряда компаний приведут к падению оборота. Это касается и товаров и услуг, на которые не распространяются ограничения, так как расчеты с российскими компаниями считаются очень рискованными из-за финансовых санкций.

Хорошая новость в том, что латвийские компании за последнее десятилетие снизили свою зависимость от российского рынка -

если в 2014 году экспорт в Россию составлял почти 12% общего объема латвийского экспорта, то в 2021 году - менее 6%.

Кроме того, опыт после аннексии Крыма показывает, что компании достаточно быстро находят новые рынки сбыта.

Таким образом, если предположить, что весь латвийский экспорт в Россию и Беларусь прекратится, а латвийские предприятия смогут найти рынок только для половины своей продукции, негативное влияние на латвийскую экономику будет весьма незначительным, прогнозирует Вилертс.

Во-вторых, Россия является крупным экспортером нефти и природного газа, что влияет на мировые цены на энергоносители. Вот уже несколько месяцев счета за отопление и цены на топливо растут, и вторжение России в Украину только усугубляет ситуацию.

ли можно ожидать существенного падения цен в ближайшее время - европейские страны, осознавая риски зависимости от российских ресурсов, будут вынуждены искать больше дорогие альтернативы, отмечает эксперт.

Энергоресурсы являются важной составляющей производства многих товаров и услуг, поэтому вскоре можно увидеть резкий рост и других цен, допускает Вилертс. Это, безусловно, негативно скажется на экономической активности и особенно повлияет на людей с низкими доходами. Важную роль здесь может сыграть государство, не только обеспечив переход на альтернативные источники энергии, но и оказав финансовую поддержку незащищенным домохозяйствам.

Довольно сложно точно оценить, каким будет экономический эффект от роста цен, но ясно, что он будет немалым. Негативное влияние роста цен на энергоносители на латвийскую экономику будет несколько смягчено ростом цен на древесину и зерно, что увеличит доходы латвийских экспортеров.

В-третьих, вторжение России в Украину, вероятно, ухудшит привлекательность Латвии и стран Балтии с точки зрения бизнеса.

Нельзя изменить географическое положение страны и то, что хотя Балтия является частью НАТО, она часто упоминается в мировой прессе как территория повышенного риска.