Украинская разведка: Пытаясь скрыть истинные потери, Россия сжигает трупы погибших

ГРУ также сообщает, что, пытаясь скрыть истинные потери, которые российская армия терпит в Украине, россияне сжигают трупы своих павших солдат.

ГРУ проинформировало в Facebook, что в магазине "Копейка" в оккупированном Луганске создан пункт выдачи погибших мобилизованных местных жителей. Этим якобы занимается российская оккупационная военная полиция.

В ГРУ отмечают, что родственникам выдавали только справку о смерти и разрешение на похороны, но никаких документов, подтверждающих, где и в каких обстоятельствах погиб солдат, не предоставляли.

В разведывательном управлении указали, что жителям так называемых ЛНР и ДНР, близких которых мобилизовали, чтобы использовать как пушечное мясо в войне в Украине, россияне отказываются выплачивать компенсации за погибших членов семей даже в случае, если у них есть российские паспорта.

В то же время власти России обещали выплачивать родственникам погибших россиян 12 миллионов рублей (102 388 евро по курсу от 1 марта, когда публикация курса рубля была прекращена).

"Такое отношение сбивает с толку местных жителей, тогда как местная полиция не обращает внимания на такие настроение", - отметили в ГРУ.

Украинская разведка указывает, что на оккупированных территориях в Донецкой области продолжается "мобилизация", и призванных направляют в самые горячие районы.

"Их используют главным образом на передней линии для ликвидации препятствий и рытья траншей. Уровень оснащения чрезвычайно низкий, царит нехватка продуктов питания. Потери среди новопризванных составляют 70-80%", - отметили в ГРУ.

В сообщении ГРУ отмечается, что Россия, чтобы скрыть реальное число погибших, использует Донецкий металлообрабатывающий завод, где сжигают тела местных "мобилизованных" и ввезенных из России добровольцев. Точное число сожженных разведке Украины не известно.