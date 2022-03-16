Ср, 16.03.2022
Марина Овсянникова сделала "Первый канал" снова первым. Эти пять секунд будут моральным угрызением для всех, кто мог сказать правду, но струсил. Лев Шлосберг
Лев Шлосберг

Сообщается о бомбе, сброшенной на театр в Мариуполе. Внутри укрывались люди

Мариуполь. 13 марта 2022 года. ФОТО: AP/Scanpix

В Мариуполе сообщили об обстреле театра. По информации депутата Верховной Рады Сергея Таруты, в Мариуполе на Драматический театр, в котором прятались люди, сбросили "сверхмощную бомбу".

"Там от обстрелов пряталось огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное - не можем их из-под завалов достать", - цитирует депутата "Медуза".

Информацию о бомбе, сброшенной российской военной авиацией на Драматический театр Мариуполя, подтвердили и в городском совете. По информации Горсовета Мариуполя, в театре укрывались сотни людей.

"Сегодня российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

В горсовете Мариуполя рассказали, что в результате бомбежки была разрушена центральная часть театра, обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище, сообщает Би-би-си.

Более подробной информации о количестве жертв пока нет.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую представителями той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

Последние новости

НАВЕРХ
Back