Сообщается о бомбе, сброшенной на театр в Мариуполе. Внутри укрывались люди

"Там от обстрелов пряталось огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших неизвестно. Сейчас идут жестокие бои. Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное - не можем их из-под завалов достать", - цитирует депутата "Медуза".

Информацию о бомбе, сброшенной российской военной авиацией на Драматический театр Мариуполя, подтвердили и в городском совете. По информации Горсовета Мариуполя, в театре укрывались сотни людей.

"Сегодня российские войска целенаправленно и цинично уничтожили Драматический театр в самом сердце Мариуполя. Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов", - говорится в сообщении.

В горсовете Мариуполя рассказали, что в результате бомбежки была разрушена центральная часть театра, обломками завалило вход в находившееся в здании бомбоубежище, сообщает Би-би-си.

Более подробной информации о количестве жертв пока нет.