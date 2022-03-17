ВИДЕО ⟩ Виктория Азаренко не сдержала слёз во время матча. После игры она удалила все аккаунты в соцсетях

Азаренко, которая занимает 15-е место в мировом рейтинге WTA, вышла на матч против Рыбакиной (20 WTA) в статусе фаворита, но уступила в первом сете со счётом 3:6, а во втором при счёте 2:2 с белорусской теннисисткой случилось нечто похожее на нервный срыв.

32-летняя теннисистка вышла на подачу, но не смогла её выполнить. Азаренко отошла от линии подачи, села на корточки и разрыдалась, опираясь на ракетку. Вероятной причиной стала боль в руке. Публика в ответ на происходящее поддержала Викторию аплодисментами и подбадривающими выкриками.

Судья спустилась с вышки, подошла к теннисистке и предложила помощь врача, но та ответила отказом. Через несколько минут, когда Виктория успокоилась, она продолжила матч. Но игра не шла и Азаренко этот сет, а вместе с тем и матч проиграла - 3:6, 4:6.

После матча Азаренко удалила свои аккаунты в социальных сетях Instagram (более 700 тысяч подписчиков) и Twitter (более миллиона). В своём последнем посте в Instagram она призвала остановить войну, став одной из немногих представителей своей страны, кто не побоялся открыто высказаться против войны в Украине.

Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, выступала в Индиан-Уэллсе под нейтральным флагом в связи с санкциями ITF.