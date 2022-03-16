Кариньш: планируется создать механизм поддержки для тех, кому она сейчас необходима

Премьер-министр сказал, что эта поддержка будет предоставлена в дополнение к уже утвержденной и действующей программе в размере 450 млн евро по компенсации роста цен на энергоносители.

Кариньш заявил, что западный мир продолжит усиливать санкции против России в связи с ее вторжением в Украину и очевидно, что эти санкции коснутся в том числе латвийского общества.

"Как мы видим, рынок цен на энергоносители стал нестабильным, потому что спекулянты не могут понять, как упадет цена. Сейчас мы в обществе должны быть спокойны, на рынки придет порядок", - пояснил премьер.

Он подчеркнул, что латвийская экономика справится с этими санкциями, однако стране придется переориентировать свои рынки. Надо иметь в виду, что надеяться на восстановление России в ближайшие десять лет не приходится, поскольку пока у власти находится режим Владимира Путина, сотрудничество с Россией невозможно.

"Это означает, что нам всем нужно переориентироваться, нам придется это сделать и в сфере энергетики, но это реально, и у нас будут различные механизмы поддержки",