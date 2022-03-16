Похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден

Тимошенко отметил, что Федоров был освобожден в результате "спецоперации" и находится в безопасности, пишет "Медуза". Подробностей спецоперации он не привел. Неизвестно также, кем именно был похищен мэр.

"Хотелось бы сказать одно: своих мы никогда не бросаем. И уже очень скоро Иван вернется к исполнению своих обязанностей мэра украинского Мелитополя", - сказал Тимошенко.

Напомним, российские войска взяли Мелитополь под свой контроль в первые дни вторжения. Иван Федоров был похищен 11 марта. Было опубликовано видео, как неизвестные люди выводят его из здания администрации. Кто его похитил и где он находился, известно не было. Местные жители провели акцию протеста в поддержку Федорова.