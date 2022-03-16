Похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров освобожден
Мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта, освобожден. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Мэр Мелитополя Иван Федоров, похищенный 11 марта, освобожден. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Тимошенко отметил, что Федоров был освобожден в результате "спецоперации" и находится в безопасности, пишет "Медуза". Подробностей спецоперации он не привел. Неизвестно также, кем именно был похищен мэр.
После освобождения с Федоровым по телефону поговорил президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, российские войска взяли Мелитополь под свой контроль в первые дни вторжения. Иван Федоров был похищен 11 марта. Было опубликовано видео, как неизвестные люди выводят его из здания администрации. Кто его похитил и где он находился, известно не было. Местные жители провели акцию протеста в поддержку Федорова.