Киев: Прямые переговоры президентов Украины и России могут состояться в ближайшее время

"Очевидно, единственный способ, как покончить с этой войной, - это прямые переговоры президентов, и мы работаем над этим в рамках нынешних переговоров. Мы работаем над документами, которые президенты могли бы обсудить и подписать", - рассказал Подоляк.

Он сказал, что переговоры президентов могут состояться совсем скоро.

"Мы уверены, что в течение ближайших дней будет достигнуто перемирие", - добавил он.

Россия истратила все ресурсы, которые планировала использовать в этой войне, у нее нет резервов и систем поставки", - сказал Подоляк.

"Они планировали ввести свои войска, за три дня захватить по возможности большую территорию. Они этого не сделали и не сделают. Они застряли, борясь за свои нынешние позиции, и у них нет возможностей продвинуться дальше на территорию Украины", - пояснил Подоляк.

Сначала Россия выдвигала ультиматумы, надеясь, что используемые восемь лет пропаганда и дезинформация принесут свои плоды, однако этого не произошло, добавил он.

"Это для всех стало звонком будильника, и они свои позиции значительно смягчили", - указал Подоляк.

Напомним, ранее представитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев предлагает создать в Украине австрийский или шведский вариант демилитаризированного государства. В свою очередь член украинской делегации, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь об этом не идет - его сторона добивается юридически выверенных гарантий безопасности.

"Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ. Поэтому модель может быть только "украинской" и только про юридически выверенные "гарантии безопасности", - заявил он.

По словам Подоляка, данная модель должна иметь следующие черты: ️действенность гарантий безопасности Украины (стороны-подписанты гарантий не стоят в стороне в случае нападения на Украину, как сегодня, а принимают активное участие на стороне Украины в конфликте и официально обеспечивают немедленные поставки необходимого объема оружия), ️"жесткие и прямые" гарантии того, что небо над Украиной в случае конфликта будет закрываться "от тех же" крылатых ракет.

В свою очередь газета Financial Times сообщила, что Украина и Россия добились значительного прогресса по предварительному мирному плану из 15 пунктов, включая прекращение огня и вывод российских войск, если Киев объявит о нейтралитете и согласится с ограничениями своих вооруженных сил. Михаил Подоляк подверг эту информацию критике.

"Кратко. Financial Times опубликовала черновик, демонстрирующий запрос российской стороны. И не больше. У украинской стороны своя позиция.