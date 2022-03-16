Байден обвинил Путина в "зверствах" и объявил о новой военной помощи Украине

По словам Байдена, американцы должны настроиться на "долгую и тяжелую борьбу", американский народ окажет Украине решительную поддержку перед лицом "аморальной" атаки президента России Путина. "Это борьба между прихотями автократа и стремлением людей к свободе", и Америка находится на стороне "сил свободы", заявил он.

Как сообщила Русская служба Би-би-си,

До сих пор американская администрация избегала использования этого термина, в том числе при прямом вопросе. Выступая перед журналистами после мероприятия в Белом доме в среду, Байден сказал: "Я думаю, что он военный преступник".

На слова Байдена незамедлительно отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: "Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".

Байден объявил о новой военной помощи для Украины

Джо Байден также объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 800 млн долларов. "Я использую свою президентскую власть, чтобы выделить дополнительную помощь в сфере безопасности, чтобы Украина могла отбивать российское наступление. Это дополнительные 800 млн долларов", - заявил он.

По его словам, США предоставят Украине 800 систем противовоздушной обороны (ПВО). Судя по этому заявлению, речь идет о переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) Stinger, которые США уже передавали Украине. По просьбе президента Зеленского, мы поможем Украине получить также системы ПВО большой дальности, а также ракеты к ним, добавил Байден.