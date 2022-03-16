ГРУ: Командир бригады псковского спецназа отстранен за отказ выполнять приказы

Об этом сообщил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Согласно данным украинской разведки, во второй отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, и более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен", - заявил он.

"Командир бригады полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий. В связи с чем был отстранен от выполнения обязательств", - отметил Данилюк.