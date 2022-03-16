Ср, 16.03.2022
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ГРУ: Командир бригады псковского спецназа отстранен за отказ выполнять приказы

Харьков. 16 марта 2022 года. ФОТО: AFP/SCANPIX

В результате больших потерь бригады псковского спецназа военных сил России на харьковском направлении, командир бригады полковник Бушуев отказался выполнять приказ о продолжении операции и вступил в конфликт с командованием Западного военного округа, после чего был отстранен от обязанностей, свидетельствуют данные украинской разведки, пишет УНИАН.

Об этом сообщил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

"Согласно данным украинской разведки, во второй отдельной бригаде спецназа ВС РФ (Псков) в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых, и более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен", - заявил он.

"Командир бригады полковник Бушуев вступил в конфликт с командованием 20 армии и Западного Военного округа и отказался направлять подчиненных в зону боевых действий. В связи с чем был отстранен от выполнения обязательств", - отметил Данилюк.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую представителями той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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