Строительство латвийско-белорусской границы подорожало на 15 миллионов евро

Проект протокольного решения правительства предусматривает возложить на ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) финансовые обязательства по осуществлению строительства на сухопутном участке государственной границы протяженностью 83,9 км вдоль латвийско-белорусской государственной границы на общую сумму 53 573 008 евро, включая НДС.

В целях обеспечения МВД необходимым дополнительным финансированием в 2022 году правительство планирует поддержать предложение МВД о перераспределении ассигнований из бюджетной программы 2022 года "Создание инфраструктуры государственной границы" в бюджетную подпрограмму МВД "Недвижимость и централизованная закупка" в размере 1 946 753 евро, а также выделить Министерству внутренних дел (Государственное агентство обеспечения) финансирование в размере 1 321 993 евро из средств на непредвиденные расходы.

В целях обеспечения МВД необходимым дополнительным финансированием на строительство границы в 2023 и 2024 годах правительство планирует поддержать предложение МВД и в процессе подготовки законопроекта "О государственном бюджете на 2023 год" и законопроекта "О рамках среднесрочного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы" увеличить финансирование подпрограммы бюджета МВД "Недвижимость и централизованная закупка" на 11 821 102 евро в 2023 году и на 386 918 евро в 2024 году.

Ранее Кабинет министров разрешил VNĪ взять на себя финансовые обязательства по строительству приоритетного участка государственной границы протяженностью 83,9 км на общую сумму 38 096 242 евро, включая НДС. Работы планировалось завершить к июлю 2023 года, однако победившее по результатам госзакупки предприятие ООО Citrus Solutions объявило, что больше не сможет обеспечить поданные 4 февраля 2022 года ценовые предложения в связи с нападением России в Украину и последовавшими за ним экономическими санкциями в отношении России и Беларуси.

8 марта предприятие VNĪ объявило новый конкурс цен, на который 11 марта 2022 года подали заявки шесть претендентов.

В результате наиболее экономически выгодным было признано предложение, общая контрактная цена которого составляет 53 529 451 евро с учетом НДС.

Предусмотрено заключение договора с фиксированной ценой, при котором предложенные расходы являются обязательными для исполнителя на протяжении всего срока исполнения договора. Срок договора относительно небольшой, строительная компания имеет возможность приобрести необходимые ресурсы в кратчайшие сроки после заключения договора, что, в свою очередь, значительно снижает риск невыполнения договора.

Согласно подготовленному графику разработка плана строительства должна быть завершена до июня/июля 2022 года при условии заключения договоров в конце марта, за исключением разработки документации по плану строительства тоннеля, которую предусмотрено завершить в сентябре 2022 года.

Работы по строительству ограждения запланированы в течение 37-47 календарных недель с момента заключения договора, а общие строительные работы всей планируемой инфраструктуры (патрульные тропы, понтоны, пешеходные контрольные полосы, пешеходные мосты) должны быть осуществлены в течение 54-70 календарных недель с момента заключения договора. Различия в сроках обусловлены спецификой выполняемых работ, например, строительство тоннеля занимает больше времени, так как работы придется согласовывать с движением на железной дороге. Это означает, что финальный срок строительства приоритетных участков определен в июле 2023 года.