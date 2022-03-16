Минздрав намерен разработать схему маркировки продуктов питания

Согласно данным проведенного в 2020 году научным институтом пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR исследования о потреблении соли и йода взрослым населением Латвии,

почти 70% людей, которые считают, что потребляют оптимальное количество соли, на самом деле употребляют ее слишком много.

Министерство здравоохранения рекомендует добавлять в пищу не более 5 граммов соли в день, или 2 грамма натрия, что также соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Данные о потреблении продуктов питания в Латвии впервые были получены в 2008 году: тогда население в день употребляло в среднем 7,1 грамма соли, что меньше, чем в среднем по Европе, но значительно выше рекомендованного количества.

В государствах-членах Европейского союза (ЕС) рацион с высоким содержанием натрия является причиной в среднем 3,2 млн смертей в год, в основном вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, рака желудка и хронической болезни почек.

Чрезмерное потребление соли также может увеличивать экскрецию кальция и способствовать таким образом образованию камней в почках и развитию остеопороза.

Как пояснила научный сотрудник института BIOR Инесе Сиксна, избытки соли попадают в организм людей, употребляющих кетчуп, соусы и приправы.

Большое количество соли также содержится в хлебе и бутербродах, а, например, мужчины получают излишки соли при ежедневном употреблении мяса.

Поскольку большинство людей не задумывается о ежедневном количестве потребляемой соли, введение в Латвии схемы маркировки продуктов поможет им сориентироваться и облегчить выбор продуктов питания, полезных для здоровья. Бирзниеце отметила, что Европейская комиссия в настоящее время уже приступила к разработке единой схемы маркировки или ее критериев для европейских стран, которую предполагается в будущем взять за основу для внедрения аналогичной схемы в Латвии.

В качестве обязательной маркировка принята в 12 странах, в 41 стране - в качестве добровольной. В некоторых странах используются предупреждающие этикетки, цветные иллюстрации по принципу светофора, заметки на упаковке о влиянии на здоровье и указание процентов от рекомендованной суточной дозы продукта.

Минздрав также разработал проект основных принципов для общественного здравоохранения до 2027 года, в котором особо выделено направление здоровья и сбалансированного питания путем реализации общей политики питания, а в феврале было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством и Латвийской торгово-промышленной палатой по улучшению состава пищевых продуктов. Соглашение предусматривает, что население будет иметь доступ к продуктам питания с пониженным содержанием соли, сахара и насыщенных жиров. К меморандуму присоединились 11 производителей продуктов питания, с двумя еще ведутся переговоры.

Во второй половине текущего года Минздрав также планирует провести кампанию о здоровом питании и потреблении фруктов и овощей, в первую очередь направленную на информирование детей школьного возраста и их родителей.

В то же время Бирзниеце отметила, что Центр профилактики и контроля заболеваний и Министерство здравоохранения участвуют в совместном европейском проекте по ограничению рекламы нездоровых пищевых продуктов для детской аудитории, и в настоящее время созданная центром объединенная рабочая группа оценивает необходимость поправок в соответствующих нормативных актах.