Для ищущих убежища создан телефон кризисной поддержки на украинском языке

Кризисный телефон предназначен для оказания психологической и информационной поддержки, его номер +371 20900209. В настоящее время линию обслуживают пять обученных консультантов, но ожидается, что их число увеличится до 20.

Эта телефонная линия является частью запущенной RISEBA инициативы "Латвийская сеть психологической поддержки для украинцев", целью которой является оказание психологической поддержки и формирование менторской сети из украинских беженцев, а также оказание психологической поддержки тем латвийцам, которые участвуют в оказании помощи украинцам.

С целью обеспечения поддержки на украинском языке на кризисной линии будут работать студенты-психологи из Украины, которых будут обучать и поддерживать преподаватели RISEBA и другие психологи. RISEBA также обеспечит обучение кризисному вмешательству всем говорящим по-украински студентам-психологам. Им также будет предоставлена стипендия в сотрудничестве с Фондом развития Рижского технического университета.