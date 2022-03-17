Четвертую неделю продолжается военная агрессия России против Украины. Рассказываем главное об этом событии в режиме онлайн.

Мэра украинского Мелитополя обменяли на 9 российских пленных срочников

По словам пресс-секретарь главы Офиса президента Владимира Зеленского Дарьи Заривной, это были солдаты-срочники из России 2002-2003 годов рождения.

"Это фактически дети, срочники, которых, по словам минобороны РФ, в Украине нет, но весь мир снова видит, что они есть", - добавила Заривная.

Практически сразу после освобождения из плена мэр провел разговор с Зеленским и пообещал вскоре вернуться к исполнению обязанностей.

В условиях ведения активных военных действий проверить информацию, которую распространяют представители обеих сторон конфликта, не представляется возможным.

NYT: По данным пентагона, РФ потеряла в Украине больше 7000 военнослужащих

Это больше, чем американских военнослужащих погибло за 20 лет. Также, по данным пентагона, в армии России от 14 до 21 тысяч раненых на войне.

Однако, анонимные источники издания отмечают, что эти данные могут быть и неточны. Они составлены на основе информации в СМИ, цифр официальных сторон конфликта, спутниковых снимках и видео обстрелов войск РФ.

СМИ: США поставят Украине "камикадзе-дроны"

Джо Байден объявил о выделении Украине еще 800 млн долларов военной помощи. Президент сказал, что, помимо прочего, в пакет помощи войдут и беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие. Позднее источники CNN, NBC и издания Politico рассказали, что США могут отправить Украине Switchblade - барражирующие боеприпасы, также известные как "камикадзе-дроны".

США создают международную группу для ареста активов элиты РФ на Западе

В группу входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии, передает минфин США. "За последние три недели предоставленная правоохранителями США информация помогла задержать несколько судов, которые контролируют лица под санкциями", - сказали в минфине, добавив, что стоимость судов составляет сотни млн долларов США. Члены группы получили список из 50 человек, на которых они сосредоточат внимание.