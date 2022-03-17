Онлайн ⟩ Польша откажется от российского газа, страны Балтии могут закрыть порты для судов из РФ. Война. День 22-й

Четвертую неделю продолжается военная агрессия России против Украины. Рассказываем главное об этом событии в режиме онлайн.

Страны Балтии могут запретить российским судам вход в свои порты

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис вновь заявил, что может быть принято региональное решение в связи с промедлением Европейского союза (ЕС) в вопросе запрета российским и связанным с РФ судам заходить в морские порты ЕС.

Бомбоубежище Драмтеатра Мариуполя выдержало взрыв

Бомбоубежище драматического театра Мариуполя выдержало взрыв. Из-под завалов начали выходить люди, сообщил депутат Верховной Рады Сергей Тарута.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что находившиеся в мариупольском театре выжили.

"В Мариуполе началось освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило жизнь людей, которые скрывались в бомбоубежище. Сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые и дети. Информации о погибших или раненых под завалами театра пока нет", - заявила она.

В свою очередь депутат Верховной Рады Ольга Стефанишина сообщила, что уже удалось спасти около 130 жителей. Разбор завалов продолжается.

Буква "Z" в городах Латвии

На дереве напротив многоквартирного дома в Резекне, на улице Вентспилс 15, прикреплена картонная табличка, на которой нарисована буква Z, которая в настоящее время тесно связана с войной, развязанной Россией в Украине. Этот случай - уже не первый в Резекне. Недавно также сообщалось о надписи на трансформаторной будке в городе. Сначала ее окрасили в цвета украинского флага, после же появилась надпись - "Помни о Донбассе".

В свою очередь 13 марта в управление полиции по Резекненскому району поступила информация, что к стволам двух деревьев в Резекне прикреплены картонные таблички с буквой Z.

В Сигулде повредили плакат с фразой о российском военном корабле.

Польша откажется от Российского газа с 2023 года

Польша откажется от российского газа с 2023 года, заявил уполномоченный представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

В Харькове под обстрел попал храм

В результате обстрела Харькова пострадал храм Смоленской иконы Божией Матери, сообщается в официальном аккаунте Верховной рады в Twitter.

По информации Харьковской епархии Украинской Православной Церкви, в результате обстрела разрушена крыша, выбиты окна и двери. Пострадавших и погибших среди прихожан нет.

В Испании задержана гигантская яхта руководителя "Роснефти"

Испанские власти в порту Каталонии в Таррагоне задержали яхту Crescent, принадлежащую генеральному директору нефтяной компании "Роснефть" Игорю Сечину, находящемуся в санкционном списке Европейского союза, сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в местной полиции.

Мэра украинского Мелитополя обменяли на 9 российских пленных срочников

По словам пресс-секретарь главы Офиса президента Владимира Зеленского Дарьи Заривной, это были солдаты-срочники из России 2002-2003 годов рождения.

"Это фактически дети, срочники, которых, по словам минобороны РФ, в Украине нет, но весь мир снова видит, что они есть", - добавила Заривная.

Практически сразу после освобождения из плена мэр провел разговор с Зеленским и пообещал вскоре вернуться к исполнению обязанностей.

В условиях ведения активных военных действий проверить информацию, которую распространяют представители обеих сторон конфликта, не представляется возможным.

Зеленский выступил перед Бундестагом

Зеленский назвал приоритетами на переговорах с Россией завершение войны, гарантии безопасности Украине, восстановление территориальной целостности, пишет DW.

"Я хочу, чтобы меня сейчас все услышали, все наши граждане, граждане Украины. Переговоры продолжаются, переговоры ради Украины. Мои приоритеты на переговорах абсолютно понятны: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита нашей страны", - сказал президент Украины.

Он отметил, что переговоры украинской делегации с делегацией РФ продолжаются ради мира.

NYT: По данным пентагона, РФ потеряла в Украине больше 7000 военнослужащих

Это больше, чем американских военнослужащих погибло за 20 лет. Также, по данным пентагона, в армии России от 14 до 21 тысяч раненых на войне.

Однако, анонимные источники издания отмечают, что эти данные могут быть и неточны. Они составлены на основе информации в СМИ, цифр официальных сторон конфликта, спутниковых снимках и видео обстрелов войск РФ.

Узбекистан не признает Донецк и Луганск отдельными республиками

Глава МИД Узбекистана выступил с заявлением по поводу событий в Украине и озвучил позицию государства по данному вопросу.

"Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезную озабоченность в Узбекистане. Во-вторых, Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и урегулированию конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие", - сказал Абдулазиз Камилов.

Он также заявил, что "мы не признаем Донецк и Луганск отдельными республиками".

СМИ: США поставят Украине "камикадзе-дроны"

Джо Байден объявил о выделении Украине еще 800 млн долларов военной помощи. Президент сказал, что, помимо прочего, в пакет помощи войдут и беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие. Позднее источники CNN, NBC и издания Politico рассказали, что США могут отправить Украине Switchblade - барражирующие боеприпасы, также известные как "камикадзе-дроны".

США создают международную группу для ареста активов элиты РФ на Западе

В группу входят представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии, передает минфин США. "За последние три недели предоставленная правоохранителями США информация помогла задержать несколько судов, которые контролируют лица под санкциями", - сказали в минфине, добавив, что стоимость судов составляет сотни млн долларов США. Члены группы получили список из 50 человек, на которых они сосредоточат внимание.