Латвийские банки заморозили 11 млн евро лиц под санкциями

По данным комиссии, в латвийских банках идентифицировано два физических лица, непосредственно подпадающих под санкции, и 26 юридических лиц, которые не включены в санкционные списки, однако в них выявлены права собственности или контроль попавших под санкции лиц, поэтому их средства заморожены.

В КРФК также обращают внимание на то, что банки предоставили данные в соответствии с оценкой, сделанной на конкретный момент, однако работа продолжается.

"Сумма замороженных средств, вероятно, увеличится в будущем, учитывая, что расследование продолжается, на его период приостанавливаются операции по счетам некоторых клиентов повышенного уровня риска, а также вводятся новые санкции", - говорится в сообщении КРФК.

Ранее КРФК указала, что латвийский финансовый сектор внедрил подход, согласно которому Россия считается юрисдикцией с высоким уровнем риска, поэтому вклады России в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и теперь составляют лишь 1,1% общего объема привлеченных вкладов.

Также в КРФК отметили, что банки в сотрудничестве с клиентами продолжают проводить обширное изучение данных для обеспечения эффективного применения санкций и предотвращения использования латвийского финансового сектора лицами, подпадающими под санкции.

КРФК отслеживает актуальную информацию о новых санкциях, участвует в работе иностранных учреждений, а также оказывает консультационную поддержку финансовым учреждениям в связи с эффективной реализацией санкционного регулирования. Более сложные ситуации рассматриваются совместно с другими государственными учреждениями, когда для принятия решения необходима оценка различных факторов.

При этом КРФК уточняет, что не может проводить расследования по конкретным клиентам или сделкам вместо банков или физических и юридических лиц. В случаях, когда имеется недостаточная или неточная информация о партнерах или клиентах, решение принимается на основании оценки рисков, которые могут возникнуть в результате полного прекращения деловых отношений, усиленного надзора за сделками или ограничений на определенные операции. Следует также иметь в виду, что война России против Украины продолжается и, вероятно, введение санкций будут продолжено.

КРФК призывает граждан проявлять понимание, если банки задают дополнительные вопросы о цели или деталях платежа в Россию или Белоруссию. Их цель - обеспечить, чтобы платежи не производились лицам, включенным в санкционный список, или от их имени.