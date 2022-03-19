"Боюсь, что мой папа оправдывает убийство людей". Истории латвийцев, у кого в близких - путинисты

В какой-то момент тема политики получила статус табу, но последние события заставили их задуматься.
Жаль, что надо было начаться войне, чтобы начать пробовать в чем-то разобраться.
"Война? Да ладно, мне в ленте ничего не попадалось". День первый. "Так они там зачищают военные объекты, у русских сверхточное оружие, они только разоружают Украину, все правильно". Это спустя сутки. "Ты видела, что делал Азов? А где ты была восемь лет, когда Донбасс мочили, так можно было, да? А когда в Одессе нацики людей жгли?". Это спустя пару дней.
Кадров, как бомбят мирных жителей становится все больше, русский Харьков под завалами, кажется, все русскоязычные жители Украины вырыдали глаза в мольбах не спасать их. "Я там не был, я не знаю", "НАТО подговорило Украину и кинуло". Войне неделя. Нет, жертвы среди мирного населения - не так очевидны, денацификация уже не так важна, а вот осуждение НАТО - конечно, самое важное.
Переходим на следующий уровень. Смерть беременной из Мариуполя - "фейк, это все подстава, Азов давно занял все школы, сады, больницы и делает постановки. Все кадры с погибшими и пострадавшими украинцами - постановка". "Что Россия свои котлеты не нажарит, джинсы не сошьет? Газ вам перекроет, еще плакать будете".
Дальше - конечно, нападки на беженцев. "Они грубые, маску вот не надел мужик. Без очереди их теперь пускать?".
Как же страшно, когда весь этот набор стандартных фраз произносит не бот с фейсбука, а родной, живой человек.
Все неудобные вопросы заканчиваются цитированием всего того, что уверенно несет Песков, Лавров, Захарова и прочая нечисть. Даже не осознавая этого.
Две недели сведенного к минимуму общения заканчиваются предложением с той стороны: "Ну давай просто не будем это обсуждать? Почему эта война стала твоей?". Может, потому что Украина слишком рядом? И часто говорит на родном для меня русском языке?
Может, потому что мы живем в век технологий и я вижу тысячи видео очевидцев, простых украинцев, которые бегут, плачут, молят от пощаде, спасают себя, детей, животных и мобилизуются защищать свою землю?
Может, потому что Украина во много раз меньше России? Может, потому что нападение началось после речи Путина и ровно ноль сомнений, кто это начал? Может, потому что у меня есть глаза, здравый смысл и сердце, и я не могу смотреть на смерть и думать "как Украину кинуло НАТО", потому что понимаю, что убивает Украину сейчас не НАТО, а российский военный, которого "кинул" его великий Путин?
Мне больно, грустно, страшно, во мне сострадание, тоска и ужас. Что значит не говорить об этом? А о чем? Для меня это то самое добро и зло. Как на ладони. Нет, все однозначно.
Россия напала на Украину. Это звучит дико. Я тоже говорю по-русски, я тоже люблю этот язык и русских. Русские разные, Путин - не Россия, Путин - убийца.
Это вопрос про ценности. Оправдывать Путина - быть на стороне зла. Я не могу жить с человеком, который оправдывает зло.
"Мне тоже неприятно видеть эти кадры. Я все это убрал из ленты. Я не знаю, что там происходит". На сегодня статус такой.