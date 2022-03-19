"Боюсь, что мой папа оправдывает убийство людей". Истории латвийцев, у кого в близких - путинисты

Несмотря на разногласия и разные точки зрения, важно подчеркнуть, что каждый, кто поделился своей историей, любит, поддерживает и ценит свою семью, близких и друзей. Поэтому, чтобы избежать конфликтов в конкретных случаях, в статье не будет имен рассказчиков. Да и тут важны сами истории.

Материал сделан с целью поддержать тех, кто старается открыть глаза на происходящее своим близким, и отчаивается, полагая, что он одинок в этой битве с российской пропагандой.

А, возможно, кто-то - кто не согласен - увидит в этих историях своих близких и это просто поможет их лучше понять.

Давайте оставаться людьми.

А мнение всегда за вами. Мы уважаем его.