Угрозы об увольнении 300 сотрудников DLRR - шантаж?

В противном случае практически прямым текстом озвучивается угроза увольнения более 300 сотрудников, а также прекращения деятельности компании, что автоматически создаст проблемы для ряда местных малых предприятий.
По имеющейся в распоряжении газеты Diena неофициальной информации, реализацию требований DLRR лоббируют некоторые представители Национального объединения, однако она не находит широкой поддержки, учитывая, что истинным бенефициаром компании является бизнесмен Осиновский, чья репутация оставляет желать лучшего.
В двух попавших в распоряжение газеты письмах, адресованных почти половине министров правительства, председатель совета DLRR Анастасия Удалова, а также члены правления Наталия Петрова и Антанас Жмеяускас заявляют, что "информируют адресатов о фактическом финансовом состоянии предприятия в связи с политической ситуацией в мире и продолжающимися боевыми действиями на Украине с тем, чтобы указанные адресаты незамедлительно нашли оперативное решение в интересах предприятия, всех его работников и Даугавпилсского края и государства, в противном случае против компании будет возбуждено дело о неплатежеспособности и она будет вынуждена произвести массовые увольнения в ближайшие дни".
Из-за российской агрессии на Украине и санкций, наложенных на Россию в этой связи, возникли проблемы у многих латвийских компаний, бизнес которых существенно пострадал от последствий этих санкций, в том числе у строителей, автоперевозчиков и других предпринимателей.