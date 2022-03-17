Угрозы об увольнении 300 сотрудников DLRR - шантаж?

В двух попавших в распоряжение газеты письмах, адресованных почти половине министров правительства, председатель совета DLRR Анастасия Удалова, а также члены правления Наталия Петрова и Антанас Жмеяускас заявляют, что "информируют адресатов о фактическом финансовом состоянии предприятия в связи с политической ситуацией в мире и продолжающимися боевыми действиями на Украине с тем, чтобы указанные адресаты незамедлительно нашли оперативное решение в интересах предприятия, всех его работников и Даугавпилсского края и государства, в противном случае против компании будет возбуждено дело о неплатежеспособности и она будет вынуждена произвести массовые увольнения в ближайшие дни".