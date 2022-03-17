За сутки выявлено 5253 новых случая Covid-19, скончались 14 человек

Умершие входили в возрастные категории от 70 до 99 лет:

три человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

9 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, пятеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1656 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 3597 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения - 4170,5 случая.

Всего вчера было сделано 12 834 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 40,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 761 074 жителей Латвии, скончались 5469 человек с коронавирусом.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за сутки уменьшилось с 1057 до 1013 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализирован 131 пациент с Covid-19, выписаны 138 человек.