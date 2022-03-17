Фото ⟩ До и после: как создать дома пространство для хобби и творческой работы

В рабочей зоне специалист по интерьеру создала два места, чтобы заниматься любимым делом могли одновременно более, чем один человек. Дизайнер выбрала комплект столиков, один из которых ниже другого и подходит для сидения. Второй, повыше, снабжен колесиками, поэтому легко перемещается с места на место. Он также имеет достаточно большую поверхность, чтобы работать за ним могла одновременно вся семья. Комфортные кресла, размещенные в зоне отдыха, позволяют сделать перерыв в работе, расслабиться и набраться вдохновения. Обратите внимание на освещение: в рабочей зоне свет ярче, в зоне отдыха - мягче и теплее.
Наведите порядок и организуйте пространство
"Хранения вещей и организация домашнего пространства у многих вызывает трудности. Рациональное расположение вещей в зоне хобби имеет весьма важное значение, особенно, если приходится оборудовать эту зону в местах общего пользования, например, в гостиной. Вещи должны быть размещены так, чтобы их можно было при необходимости легко прятать и находить. Коробок не бывает слишком много", - отмечает дизайнер интерьеров.
В пространстве для семейного хобби для хранения различных предметов и материалов используются несколько стеллажных систем. На открытых полках дизайнер интерьера предложила установить непрозрачные однотонные ящики, что вносит гармонию в интерьер.
Используйте все пространство
Следует подумать, как лучше использовать потенциал пространства с учетом его назначения. Чаще всего остается неиспользованным пространство между мебелью и потолком. В этом случае рекомендуется разместить у стены мебельную систему, высота которой регулируется индивидуально. Система может достигать потолка, что позволяет полностью использовать пространство над ней. На свободных участках стены можно установить настенные панели с отверстиями для крепления различных полок и ящиков - так они будут занимать меньше места. Если требуется хранить относительно тяжелые вещи, то прекрасным выбором станет металлический комод.
Обновляйте интерьер интересными решениями
Дизайнер интерьеров рекомендует не бояться импровизировать. Используйте нестандартные решения, элементы дизайна и аксессуары. Например, не всегда следует избегать темной мебели. Для создания баланса в этой предназначенной для хобби комнате специалист выбрала белый открытый разделительный стеллаж, создающий ощущение воздушности пространства. Дизайнер интерьера предлагает шкафы с дверцами, позволяющими создать в комнате гармоничный вид и спрятать предметы, сочетать с открытыми полками. Комбинируйте предметы из различных материалов. Например, книжные полки со стеклянными дверцами можно объединить с деревянной мебелью, создающей ощущение тепла и уюта.
"Чтобы придать комнате характерные черты, я добавила привлекательные и одновременно функциональные аксессуары. Вместительные плетеные корзины не занимают много места и не создают впечатления перегруженности полки. Кроме того, они привносят в комнату покой и уют. Вешалки для брюк можно использовать не только по их прямому назначению, но и для развешивания эскизов, открыток и распечаток тематических коллажей, создающих настроение", - делится вдохновляющими идеями Пастенека-Калниня.
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*Опрос проведен IKEA "Жизнь дома"