Фото ⟩ До и после: как создать дома пространство для хобби и творческой работы

ФОТО: Ikea

В рабочей зоне специалист по интерьеру создала два места, чтобы заниматься любимым делом могли одновременно более, чем один человек. Дизайнер выбрала комплект столиков, один из которых ниже другого и подходит для сидения. Второй, повыше, снабжен колесиками, поэтому легко перемещается с места на место. Он также имеет достаточно большую поверхность, чтобы работать за ним могла одновременно вся семья. Комфортные кресла, размещенные в зоне отдыха, позволяют сделать перерыв в работе, расслабиться и набраться вдохновения. Обратите внимание на освещение: в рабочей зоне свет ярче, в зоне отдыха - мягче и теплее.

Наведите порядок и организуйте пространство

"Хранения вещей и организация домашнего пространства у многих вызывает трудности. Рациональное расположение вещей в зоне хобби имеет весьма важное значение, особенно, если приходится оборудовать эту зону в местах общего пользования, например, в гостиной. Вещи должны быть размещены так, чтобы их можно было при необходимости легко прятать и находить. Коробок не бывает слишком много", - отмечает дизайнер интерьеров.

ФОТО: Ikea

В пространстве для семейного хобби для хранения различных предметов и материалов используются несколько стеллажных систем. На открытых полках дизайнер интерьера предложила установить непрозрачные однотонные ящики, что вносит гармонию в интерьер.

Используйте все пространство

Следует подумать, как лучше использовать потенциал пространства с учетом его назначения. Чаще всего остается неиспользованным пространство между мебелью и потолком. В этом случае рекомендуется разместить у стены мебельную систему, высота которой регулируется индивидуально. Система может достигать потолка, что позволяет полностью использовать пространство над ней. На свободных участках стены можно установить настенные панели с отверстиями для крепления различных полок и ящиков - так они будут занимать меньше места. Если требуется хранить относительно тяжелые вещи, то прекрасным выбором станет металлический комод.

Обновляйте интерьер интересными решениями

ФОТО: Ikea

Дизайнер интерьеров рекомендует не бояться импровизировать. Используйте нестандартные решения, элементы дизайна и аксессуары. Например, не всегда следует избегать темной мебели. Для создания баланса в этой предназначенной для хобби комнате специалист выбрала белый открытый разделительный стеллаж, создающий ощущение воздушности пространства. Дизайнер интерьера предлагает шкафы с дверцами, позволяющими создать в комнате гармоничный вид и спрятать предметы, сочетать с открытыми полками. Комбинируйте предметы из различных материалов. Например, книжные полки со стеклянными дверцами можно объединить с деревянной мебелью, создающей ощущение тепла и уюта.

"Чтобы придать комнате характерные черты, я добавила привлекательные и одновременно функциональные аксессуары. Вместительные плетеные корзины не занимают много места и не создают впечатления перегруженности полки. Кроме того, они привносят в комнату покой и уют. Вешалки для брюк можно использовать не только по их прямому назначению, но и для развешивания эскизов, открыток и распечаток тематических коллажей, создающих настроение", - делится вдохновляющими идеями Пастенека-Калниня.

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