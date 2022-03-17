Война в Украине и выборы в Латвии. Где связь?

Россия - независимая страна, путинский режим не был навязан ей каким-либо иностранным оккупантом, напротив, он родился, вырос и окреп в самой России. С начала 1990-х годов у россиян появилась возможность построить демократическое государство, которое могло бы использовать свои богатые ресурсы для укрепления благосостояния.

Тот факт, что вместо этого Россия стала страной, вооруженные силы которой безжалостно разрушают Украину, можно объяснить не только личностью Путина, но и мышлением его электората, чьи имперские амбиции стали особенно заметны после оккупации Крыма.