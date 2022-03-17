Грядут перемены: как война и санкции изменят внешнюю торговлю Латвии?

В случае с западными странами ситуация намного лучше, но и здесь следует ожидать спада, по крайней мере в отношении физических объемов экспорта. О возможностях на белорусском рынке тоже наверняка можно забыть.

Совокупность всех факторов может привести к тому, что общий объем экспорта в этом году будет ниже, чем в прошлом. Общий экспорт латвийских товаров в денежном выражении в январе достиг почти 1,37 млрд евро, что является новым историческим рекордом. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 29,6%, а, например, по сравнению с первым месяцем 2016 года - даже на 86,3%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.