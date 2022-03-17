Видео ⟩ Андреева прокомментировала плакат Овсянниковой и обвинения во лжи

"В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом [No war, Russians against war. - Прим. ред.], который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков.
Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. (...) Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит",
- сказала Андреева на видео.
Напомним, 14 марта в прямом эфире программы "Время" - главного вечернего выпуска новостей на Первом канале - его сотрудница Марина Овсянникова встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. Овсянниковой удалось провести в эфире всего несколько секунд, после чего трансляцию из студии отключили. Овсянникову задержали, ее уже судили - пока по административной статье за участие в несогласованной акции - и обязали выплатить государству 30 тысяч рублей (примерно 260 евро).
Это повлекло за собой разборки на федеральных каналах. Друг за другом начали увольняться журналисты.