Чт, 17.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

Видео ⟩ Андреева прокомментировала плакат Овсянниковой и обвинения во лжи

Телеведущая программы "Время" Екатерина Андреева ФОТО: Кадр из видео

Недавно российская телеведущая Екатерина Андреева, выступая в высшей школе "Останкино",  прокомментировала действия редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая 14 марта появилась в эфире программы "Время" с антивоенным плакатом. 

"В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом [No war, Russians against war. - Прим. ред.], который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков.

Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. (...) Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках и видеоматериал подтверждает то, что там происходит",

- сказала Андреева на видео. 

Напомним, 14 марта в прямом эфире программы "Время" - главного вечернего выпуска новостей на Первом канале - его сотрудница Марина Овсянникова встала за спиной ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом. Овсянниковой удалось провести в эфире всего несколько секунд, после чего трансляцию из студии отключили. Овсянникову задержали, ее уже судили - пока по административной статье за участие в несогласованной акции - и обязали выплатить государству 30 тысяч рублей (примерно 260 евро).

Это повлекло за собой разборки на федеральных каналах. Друг за другом начали увольняться журналисты

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