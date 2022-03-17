Чт, 17.03.2022
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Видео ⟩ Дмитрий Нагиев высказался об эмиграции

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев ФОТО: Кадр из видео

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг слухи о том, что он уехал из страны на фоне военных действий РФ на территории Украины. 

"Для тех, кто спрашивает, где я, - здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", - сам уезжай отсюда. Дима дома!" - заявил Нагиев.

Ранее Дмитрий попрощался со своими подписчиками в Instagram черно-белым видео, на котором он молча бреет голову. Ролик он сопроводил песней "Поезд в огне" группы "Аквариум".

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