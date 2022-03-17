Видео ⟩ Дмитрий Нагиев высказался об эмиграции
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг слухи о том, что он уехал из страны на фоне военных действий РФ на территории Украины.
Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев опроверг слухи о том, что он уехал из страны на фоне военных действий РФ на территории Украины.
"Для тех, кто спрашивает, где я, - здесь я. Тем, кто говорит: "Уезжай отсюда", - сам уезжай отсюда. Дима дома!" - заявил Нагиев.
Ранее Дмитрий попрощался со своими подписчиками в Instagram черно-белым видео, на котором он молча бреет голову. Ролик он сопроводил песней "Поезд в огне" группы "Аквариум".