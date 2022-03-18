Александра Степанова - одна из самых красивых фигуристок России

В январе 2020 года Степанова и Букин участвовали в чемпионате Европы, где установили личный рекорд, получив наивысшие оценки в своей карьере за произвольный танец - 127,64 балла. Суммарный балл (211,29) позволил дуэту занять 3-е место.

В последний раз на крупных соревнованиях вы могли видеть дуэт Степановой и Букина на Олимпийских играх в Пекине, где они заняли итоговое 6-е место. К сожалению, пока им так и не удалось вырваться из статуса "вечно вторых" после Синициной и Кацалапова, но они продолжают строить большие планы.

В Instagram-аккаунте фигуристки часто появляются новые фото с партнёром Иваном Букиным не только с тренировок, но и из повседневной жизни. На них Саша и Иван обнимаются и проводят время вместе - неудивительно, что такие фотографии стали пищей для слухов о том, что молодые люди встречаются. Но сами спортсмены говорят, что они, скорее, как брат и сестра.

Фигуристы признавались, что между ними была симпатия, но только в начале их знакомства. Саше нравился Ваня, но он не замечал её и рассматривал только как партнёршу. Когда же Букин решился сделать первый шаг, Степанова уже пережила влюблённость.

"Это такая весёлая история. Сначала я влюбилась в Ваню, а когда у меня чувства остыли, то он влюбился. Мы были на шоу в Корее. И Ваня в моей комнате зажёг много-много маленьких свечей. Весь номер был в свечечках. Он скупил их во всех ближайших магазинчиках. И подарил мне 181 розу! В тот момент мне было так его жалко. Но в итоге всё сложилось хорошо. У нас отличные дружеские отношения", - вспоминала Саша в интервью fsrussia.ru.

Сейчас сердце Букина принадлежит другой - хореограф Алёна Самарская почти 10 лет является его опорой как дома, так и на катке. В начале этого года у пары родился сын, которого назвали Артём.