Александра Степанова - одна из самых красивых фигуристок России
В России заблокировали Instagram, но кого это волнует, если есть VPN и многие российские пользователи как ни в чём не бывало продолжают пользоваться любимой соцсетью.
В России заблокировали Instagram, но кого это волнует, если есть VPN и многие российские пользователи как ни в чём не бывало продолжают пользоваться любимой соцсетью.
Героиней сегодняшней рубрики Instagram недели стала российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным.
Эта пара у себя на родине находится в тени Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, но от этого их выступления не становятся хуже, а соцсети - менее популярными.
Саша родилась в Санкт-Петербурге 19 августа 1995 года. Её мама - бывшая волейболистка, а отец - конькобежец. В 4 года девочку отвели на каток, потому что её родители желали для дочери спортивной карьеры. Изначально она занималась в одиночном виде, но с годами тренеры стали замечать, что Александре всё сложнее даются некоторые элементы. Тогда ей посоветовали из одиночниц перейти в танцы на льду.
Её первым партнёром стал Иван Букин - сын прославленного советского фигуриста Андрея Букина, который в паре с Натальей Бестемьяновой становился олимпийским чемпионом (1988) и неоднократно завоёвывал золото чемпионатов мира и Европы.
Букин и Степанова объединились в пару в 2007 году, а спустя год они вошли в состав сборной России. Затем последовали призовые места на юниорских Гран-при, а в сезоне-2012/2013 они выиграли первое золото чемпионата мира. Год спустя дуэт боролся за призовые места уже во взрослых соревнованиях.
В январе 2020 года Степанова и Букин участвовали в чемпионате Европы, где установили личный рекорд, получив наивысшие оценки в своей карьере за произвольный танец - 127,64 балла. Суммарный балл (211,29) позволил дуэту занять 3-е место.
В последний раз на крупных соревнованиях вы могли видеть дуэт Степановой и Букина на Олимпийских играх в Пекине, где они заняли итоговое 6-е место. К сожалению, пока им так и не удалось вырваться из статуса "вечно вторых" после Синициной и Кацалапова, но они продолжают строить большие планы.
В Instagram-аккаунте фигуристки часто появляются новые фото с партнёром Иваном Букиным не только с тренировок, но и из повседневной жизни. На них Саша и Иван обнимаются и проводят время вместе - неудивительно, что такие фотографии стали пищей для слухов о том, что молодые люди встречаются. Но сами спортсмены говорят, что они, скорее, как брат и сестра.
Фигуристы признавались, что между ними была симпатия, но только в начале их знакомства. Саше нравился Ваня, но он не замечал её и рассматривал только как партнёршу. Когда же Букин решился сделать первый шаг, Степанова уже пережила влюблённость.
"Это такая весёлая история. Сначала я влюбилась в Ваню, а когда у меня чувства остыли, то он влюбился. Мы были на шоу в Корее. И Ваня в моей комнате зажёг много-много маленьких свечей. Весь номер был в свечечках. Он скупил их во всех ближайших магазинчиках. И подарил мне 181 розу! В тот момент мне было так его жалко. Но в итоге всё сложилось хорошо. У нас отличные дружеские отношения", - вспоминала Саша в интервью fsrussia.ru.
Сейчас сердце Букина принадлежит другой - хореограф Алёна Самарская почти 10 лет является его опорой как дома, так и на катке. В начале этого года у пары родился сын, которого назвали Артём.
У Саши, в свою очередь, практически нет времени на личную жизнь, и она полностью посвящает себя тренировкам. Не забывает девушка и о ведении соцсетей, где появляются фотографии не только с катка, но и из путешествий. Повышенным вниманием среди подписчиков пользуются фото Александры в купальнике.