Видео ⟩ Более 40 латвийских, литовских, русских и украинских музыкантов выпустили песню в поддержку Украины

Песня начинается с украинской народной поэзии, ее продолжают стихи Ояра Эрика Калниньша - поэта и бывшего главы Латвийской делегации в Парламентарной Ассамблее НАТО, члена межпарламентского совета Украина-НАТО, в которых заложен дух борьбы, веры в себя и бесстрашие. Заканчивается композиция словами отца Катрины Гупало - выдающегося украинского археолога и историка Константина Гупало - которые символически раскрывают момент, когда навеки приходится расставаться с любимыми и собственной жизнью.

"Ояр и мой отец всю жизнь очень заботились о свободе народа и европейские ценности и я верю, что они оба они охраняют Украину с небес в борьбе против уничтожения государства, поэтому в песне Resistance звучат их стихи", - говорит автор песни.

Певица Катрина Гупало ФОТО: Пресс-фото

Первыми на приглашение присоединиться к проекту отозвался музыкальный продюсер песен Арманд Варславанс и музыканты группы Tautumeitas, которые считают, что каждому необходимо найти способ, как поддержать Украину, поскольку равнодушие сейчас стоит очень дорого: "Мы возвышаем свои голоса за тех, кто героически борется за свободу своего Отечества и всех нас. Пусть эта песня звучит в украинских сердцах. Пусть они знают, что в этой борьбе они не одни".

В записи песни приняли участие многие латвийские певцы: Ингус Улманис, Карлис Казакс, Катрина Диманта, Мик Дукурс, Роберто Мелони, Атис Звиедрис, Гунар Гаумигс, Лорета Рейде, Эвия Смагаре, Karlīna, AnnaKrista, Анита Интайте, Илзе Рийениеце, June River, скрипачка Раса Поле, флейтистка Сниедзе Праулиня, виолончелистка Эрна Даугавиете, гитаристы Рихард Либиетис и Гинт Смукайс, барабанщик Матис Ушканс, бас-гитарист Кристап Стродс, равно как и музыканты из групп Tautumeitas, Citi zēni, Dziļiviolets, Sub Scriptum, Sudden Lights, Franco Franco, Four Minute Man, Audiokvartāls и Embark. В записи слышна также литовские певица Камиле Гриушите (Kamilė Griušytė) и группа Deeper Upper, русский певец Дмитрий Ланской и украинский музыкант Эдгар Вилцанс.

Видеоклип песни снят в центре архитектуры и медий RISEBA H2O. Его создавала творческое агентство AiProduction, оператор которого Эдгар Пунцулис, видя, что песня записывается в поддержку Украины, сам предложил Катрине Гупало вместе создавать видеоклип. Руководительница Ai Production Айга Байкова рассказала, что с коллегами незамедлительно согласилась участвовать в проекте:

"Планирование и съемка музыки такого типа, в которую вовлечены около 80 человек, обычно занимает несколько недель, если не месяцев, поэтому это был очень большой вызов и проверка команды на профессионализм - все спланировать за пару дней, снять клип за один день, равно как сделать и последующую обработку за пару дней. Я безгранично благодарна всем привлеченным, поскольку в данный момент, когда здесь рядом идет война, важно не стоять в стороне, выражать свою позицию и сознавать, что своей работой можем менять и влиять на взгляды общества".