Видео ⟩ Более 40 латвийских, литовских, русских и украинских музыкантов выпустили песню в поддержку Украины

Музыканты из Латвии, Литвы, России и Украины объединились в общей песне Resistance ("Сопротивление"), настойчиво призывая поддержать Украину в ее борьбе против военной агрессии, за свободу своего государства и всей Европы, а также прославляя храбрость и самопожертвование ее защитников.
Музыканты просят всех не быть равнодушными и продолжать поддерживать Украину всеми возможными способами так долго, насколько потребуется. Авторы и исполнители песни также приглашают других артистов создавать подобные проекты в Латвии и других странах мира, чтобы внимание публики не уменьшалось, и чтобы были найдены новые способы помочь Украине и ее народу. Автор песни и ее исполнители полученный доход за распространение на платформах и исполнение песни жертвуют в поддержку Украине.
Задумка песни и авторство музыки принадлежит певице Катрине Гупало, семья которой по линии отца находится сейчас в Украине. В первые дни войны ее как и многих охватили отчаяние, злость, скорбь и паника. Эти эмоции музыкант решила преобразить в силу и энергию, чтобы помочь не сдаться и сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины через звуки и эмоции заложенные в песне Resistance. Ее текст написан на украинском, английском и русском языках с целью привлечь как можно более широкое внимание общественности, сплотить ее в борьбе с агрессором, не позволяя забыть, насколько важно сейчас поддержать Украину.
Песня начинается с украинской народной поэзии, ее продолжают стихи Ояра Эрика Калниньша - поэта и бывшего главы Латвийской делегации в Парламентарной Ассамблее НАТО, члена межпарламентского совета Украина-НАТО, в которых заложен дух борьбы, веры в себя и бесстрашие. Заканчивается композиция словами отца Катрины Гупало - выдающегося украинского археолога и историка Константина Гупало - которые символически раскрывают момент, когда навеки приходится расставаться с любимыми и собственной жизнью.
"Ояр и мой отец всю жизнь очень заботились о свободе народа и европейские ценности и я верю, что они оба они охраняют Украину с небес в борьбе против уничтожения государства, поэтому в песне Resistance звучат их стихи", - говорит автор песни.
Первыми на приглашение присоединиться к проекту отозвался музыкальный продюсер песен Арманд Варславанс и музыканты группы Tautumeitas, которые считают, что каждому необходимо найти способ, как поддержать Украину, поскольку равнодушие сейчас стоит очень дорого: "Мы возвышаем свои голоса за тех, кто героически борется за свободу своего Отечества и всех нас. Пусть эта песня звучит в украинских сердцах. Пусть они знают, что в этой борьбе они не одни".
В записи песни приняли участие многие латвийские певцы: Ингус Улманис, Карлис Казакс, Катрина Диманта, Мик Дукурс, Роберто Мелони, Атис Звиедрис, Гунар Гаумигс, Лорета Рейде, Эвия Смагаре, Karlīna, AnnaKrista, Анита Интайте, Илзе Рийениеце, June River, скрипачка Раса Поле, флейтистка Сниедзе Праулиня, виолончелистка Эрна Даугавиете, гитаристы Рихард Либиетис и Гинт Смукайс, барабанщик Матис Ушканс, бас-гитарист Кристап Стродс, равно как и музыканты из групп Tautumeitas, Citi zēni, Dziļiviolets, Sub Scriptum, Sudden Lights, Franco Franco, Four Minute Man, Audiokvartāls и Embark. В записи слышна также литовские певица Камиле Гриушите (Kamilė Griušytė) и группа Deeper Upper, русский певец Дмитрий Ланской и украинский музыкант Эдгар Вилцанс.
Видеоклип песни снят в центре архитектуры и медий RISEBA H2O. Его создавала творческое агентство AiProduction, оператор которого Эдгар Пунцулис, видя, что песня записывается в поддержку Украины, сам предложил Катрине Гупало вместе создавать видеоклип. Руководительница Ai Production Айга Байкова рассказала, что с коллегами незамедлительно согласилась участвовать в проекте:
"Планирование и съемка музыки такого типа, в которую вовлечены около 80 человек, обычно занимает несколько недель, если не месяцев, поэтому это был очень большой вызов и проверка команды на профессионализм - все спланировать за пару дней, снять клип за один день, равно как сделать и последующую обработку за пару дней. Я безгранично благодарна всем привлеченным, поскольку в данный момент, когда здесь рядом идет война, важно не стоять в стороне, выражать свою позицию и сознавать, что своей работой можем менять и влиять на взгляды общества".
Творческая команда видеоклипа желала показать сегодняшнюю ситуация с разных ракурсов, обращаясь как к ужасам войны в Украине, так и к неутихающей информационной и пропагандистской борьбе в интернете, параллельно которым проходят неисчислимые мероприятия в поддержку Украине и ее людям, а также выделить украинскую непокорность, ее гордость, культурное наследие и реальные рассказы людей.
В съемках видеоклипа приняла большая часть музыкантов, которые слышны в записи песни, а также танцевальный коллектив украинской средней школы Perlinka и учащиеся школы, равно как и украинские артисты Лаура Вилцане с сыном Эдгаром Вилцансом и скрипачкой Валерией Мустафиной, которые убежище от войны нашли в Латвии.
Лаура Вилцане, которая работает в левобережном театре драмы и комедии в Киеве, об участии в видеоклипе рассказывает:
"Песня всегда мощное оружие. Resistance целенаправленно и точно затрагивает важные струны души, настроение борьбы и зовет в бой. Для меня было большой неожиданностью находиться в таком теплом кругу единомышленников. Было чувство, что мы с сыном дома и вокруг нас все свои, все одной крови. Мы все в этот день были УКРАИНЦЫ!".
Режиссер и продюсер - Айга Байкова, автор сценария и режиссер монтажа - Иева Сарминя, оператор - Эдгар Пунцулис, ассистенты продюсера - Паула Бранте, Элина Зарецка. Художник лазерных проекций - Гатис Лагздиньш Artistic.lv, художница видеопроекций - Анна Дзерве, стилист - Лиене Гринберга (Public Makes Image), художники по гриму и стилисты причесок: Вита Витола, Эгия Андерсоне, Санта Сандуле, Виола Якубане и Инета Лесите. Все связанные с записью песни и созданием видеоклипа люди участвовали в проекте безвозмездно.
Катрина Гупало выражает большую благодарность всем, кто присоединился к изначальной задумке:
"Да, возможно, один голос сам по себе маленькая капелька, но, слившись воедино, это создает ручеек, реки, море и океаны и я верю, что этот океан голосов поможет обществу ощутить истинные ценности, сложить правильные акценты в своей жизни, сделать верный выбор и со своим большим, стихийным течением перекрыть тьму и безумие, которые окружили нас".