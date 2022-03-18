Пт, 18.03.2022
А потом я увидел фото в Twitter и узнал своих детей. Я узнал их вещи и одежду. Сергей Перебейнис, украинец потерявший семью при обстреле
Сергей Перебейнис, украинец потерявший семью при обстреле

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Аудио ⟩ Польская матерная песня про Путина стала хитом в соцсетях

Обложка сингла Putin польского рэпера Cypis ФОТО: Кадр из видео

Польский музыкант Cypis представил рэп-композицию Putin, которая уже через пару дней стала хитом в социальных сетях.

Так артист выразил протест против агрессии со стороны Кремля.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции Protest wyspiewany вы можете помочь подарком, словом или творчеством", - отметил рэпер Cypis.

Песня о президенте РФ Владимире Путине опубликована на YouTube-канале Cypisolo. По состоянию на 18 марта там уже свыше 7 миллионов просмотров.

Данную композицию быстро подхватила аудитория в TikTok. Сейчас это настоящий тренд. Кроме того, рэп-композиция Putin попала в чарты Spotify и Apple Music.

*Осторожно, в треке присутствует ненормативная лексика!

Аудио: Cypis - Putin

@dzety MAKE MUSIC NOT WAR🔊 #makemusicnotwar #musictok #standwithukraine #cypisputin #cypis #putin #dzety ♬ original sound - DZETY🔊
@wiktoriawolskax #cypis #putin #cypisputin ♬ dźwięk oryginalny - Wiktoria Wolska
@eklektyzm jeeeebac putina #cypis #cypissolo #cypisputin #dc #fyp ♬ оригинальный звук - 💗Black_Pink💗

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