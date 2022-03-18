Аудио ⟩ Польская матерная песня про Путина стала хитом в соцсетях

Так артист выразил протест против агрессии со стороны Кремля.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции Protest wyspiewany вы можете помочь подарком, словом или творчеством", - отметил рэпер Cypis.

Песня о президенте РФ Владимире Путине опубликована на YouTube-канале Cypisolo. По состоянию на 18 марта там уже свыше 7 миллионов просмотров.

Данную композицию быстро подхватила аудитория в TikTok. Сейчас это настоящий тренд. Кроме того, рэп-композиция Putin попала в чарты Spotify и Apple Music.

*Осторожно, в треке присутствует ненормативная лексика!