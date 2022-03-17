В КХЛ может появиться второй клуб из Беларуси

Этот вопрос обсуждался на встрече в Москве, в которой приняли участие представители Минспорта России и Министерства спорта и туризма Беларуси. В сообщении отмечается, что также белорусские команды могут быть заявлены в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ) и Молодёжную хоккейную лигу (МХЛ).

"Спорт-Экспресс", не указывая источников информации, сообщил, что вторым белорусским клубом в КХЛ может стать минская "Юность". Сейчас Беларусь представлена в КХЛ минским "Динамо".

Хоккейный клуб "Юность" был основан в сентябре 1975 года. Команда сейчас проводит четвертьфинальную серию Кубка Президента с "Химиком" из Новополоцка (3-1 счёт в серии).