Чт, 17.03.2022
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Ллойд Остин, министр обороны США

Умер бывший министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс

Dzintars Jaundžeikars ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Умер бывший министр внутренних дел, предприниматель и президент Латвийской федерации мотоспорта Дзинтарс Яунджейкарс, сообщили LЕТА в федерации.

Бывший политик умер в возрасте 66 лет.

Дзинтарс Яунджейкарс роился в 1956 году. Он занимал должность министра внутренних дел в правительства Латвии в 2005-2006 гг.

Похороны Яунджейкарса состоятся 23 марта в 13:00 на Видрижском кладбище.

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