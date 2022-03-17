Умер бывший министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс
Умер бывший министр внутренних дел, предприниматель и президент Латвийской федерации мотоспорта Дзинтарс Яунджейкарс, сообщили LЕТА в федерации.
Умер бывший министр внутренних дел, предприниматель и президент Латвийской федерации мотоспорта Дзинтарс Яунджейкарс, сообщили LЕТА в федерации.
Бывший политик умер в возрасте 66 лет.
Дзинтарс Яунджейкарс роился в 1956 году. Он занимал должность министра внутренних дел в правительства Латвии в 2005-2006 гг.
Похороны Яунджейкарса состоятся 23 марта в 13:00 на Видрижском кладбище.