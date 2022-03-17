Кариньш: от российского газа к ядерной энергии

В настоящее время 40% общей потребляемой энергии в Латвии производится из возобновляемых ресурсов, 36% - из природного газа, попутно производя также тепло для отопления.

По словам Кариньша, для того чтобы избавиться от зависимости от нефти и газа, необходимо развивать местное производство энергии, ветряные парки, а также, возможно, ядерную энергетику.

Премьер подчеркнул, что все больше уменьшается число самоуправлений, которые используют для централизованного отепления газ, так как они переходят на щепу, и отопление там дешевле, чем в краях, где для отопления используется природный газ. Кроме того, щепа является продуктом местной лесной отрасли, который не импортируется из России или других стран.

Кариньш напомнил, что правительство уже утвердило планы "Latvenergo" по строительству ветряных электростанций совместно с предприятием "Latvijas valsts meži" в лесных массивах вдали от населенных пунктов. Министерство охраны среды и регионального развития обязалось сократить сроки оценки влияния на окружающую среду, чтобы ветряные парки можно было построить в течение трех лет.