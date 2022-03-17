Фото ⟩ Убийство Беззубова: шесть человек привлекут к уголовной ответственности

Речь идет об уголовной ответственности за убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное организованной группой. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Досудебное уголовное производство продолжается, поэтому дальнейших комментариев прокуратура не дает.

Галерея: Место преступления

Сотрудники МВД России в феврале в Москве по запросу Госполиции задержали объявленных в международный розыск Ивана Агапитова и Дениса Конашкина.

В прошлом году в полиции заявили, что установили мотивы преступления и прорабатывают две версии, при этом правоохранители склоняются к тому, что преступление не связано с профессиональной деятельностью Беззубова. Однако в полиции не уточнили, над какими именно версиями ведется работа.

Галерея: Место преступления