Россия избежала дефолта по госдолгу

Поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на 16 марта, было направлено иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта. Это был первый платеж России по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов из-за санкций, отмечает РИА "Новости".