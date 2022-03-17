Россия избежала дефолта по госдолгу
Министерство финансов России в четверг сообщило, что Москва осуществила выплаты купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций, избежав таким образом дефолта.
Министерство финансов России в четверг сообщило, что Москва осуществила выплаты купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций, избежав таким образом дефолта.
Правительство России сообщило, что выплата проведена в валюте.
Минфин пообещал отдельно сообщить о результатах зачисления средств платежному агенту (Citibank, N.A., London Branch), сообщает AFP.
Поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на 16 марта, было направлено иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта. Это был первый платеж России по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов из-за санкций, отмечает РИА "Новости".