Чт, 17.03.2022
Больше 14 часов длился допрос. Мне не давали связаться с родными и близкими. Мне не предоставляли никакой юридической помощи Марина Овсянникова после освобождения из суда
Марина Овсянникова после освобождения из суда

Россия избежала дефолта по госдолгу

ФОТО: AFP/SCANPIX

Министерство финансов России в четверг сообщило, что Москва осуществила выплаты купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций, избежав таким образом дефолта.

Правительство России сообщило, что выплата проведена в валюте.

Минфин пообещал отдельно сообщить о результатах зачисления средств платежному агенту (Citibank, N.A., London Branch), сообщает AFP.

Поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на 16 марта, было направлено иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта. Это был первый платеж России по ее внешнему долгу после заморозки части золотовалютных резервов из-за санкций, отмечает РИА "Новости".

Последние новости

НАВЕРХ
Back