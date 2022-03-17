Водитель, сбивший восьмилетнюю девочку в Плявниеках, приговорен к 13 годам тюрьмы

Как сообщили в суде, 32-летний Владислав Карпинский также лишен водительских прав на 15 лет.

Также суд частично удовлетворил требование семьи погибшей девочки о компенсации, постановив, что подсудимый должен выплатить ей 15 000 евро.

Обвиняемый свою вину признал, суд рассматривал дело в ходе письменного процесса. Подсудимый в течение десяти дней может потребовать подготовки мотивированного решения суда и затем обжаловать его в апелляционном порядке.

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука сообщила агентству LETA, что обвинитель удовлетворен приговором и не намерен подавать протест.

Трагическое ДТП произошло 9 января на ул. Андрея Сахарова. Обвиняемый управлял автомобилем в состоянии опьянения и без прав.

Проехав на красный сигнал светофора, он сбил на регулируемом пешеходном переходе трех человек, в том числе восьмилетнюю девочку, которая через два дня от полученных травм умерла в больнице. После дорожно-транспортного происшествия Карпинский скрылся с места аварии.