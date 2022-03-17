HRW: Не надо публиковать видео с российскими военнопленными

По словам организации, видео с российскими военнопленными регулярно появляются на официальных страницах СБУ и Минобороны Украины. Таким образом, их видят многие тысячи подписчиков.

HRW отмечает, что на подобных кадрах российские солдаты под давлением показывают документы, сообщают имена, номера частей и другую личную информацию.

Еще 10 марта HRW обратилась к официальным властям Украины, но до сих пор не получила ответа на свое обращение.

Также в организации напомнили о Женевской конвенции о защите военнопленных, которая требует гуманного обращения с пленными при любых обстоятельствах. В том числе защиты их от запугивания, оскорблений и публичного любопытства, в том числе запрещая публикацию допросов и любых личных данных.