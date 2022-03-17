Чт, 17.03.2022
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Марина Овсянникова после освобождения из суда

HRW: Не надо публиковать видео с российскими военнопленными

Иллюстративное фото ФОТО: Vectorkel/Shutterstock

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что украинские власти должны прекратить выкладывать в сеть видео с российскими солдатами.

По словам организации, видео с российскими военнопленными регулярно появляются на официальных страницах СБУ и Минобороны Украины. Таким образом, их видят многие тысячи подписчиков.

HRW отмечает, что на подобных кадрах российские солдаты под давлением показывают документы, сообщают имена, номера частей и другую личную информацию.

Еще 10 марта HRW обратилась к официальным властям Украины, но до сих пор не получила ответа на свое обращение.

Также в организации напомнили о Женевской конвенции о защите военнопленных, которая требует гуманного обращения с пленными при любых обстоятельствах. В том числе защиты их от запугивания, оскорблений и публичного любопытства, в том числе запрещая публикацию допросов и любых личных данных.

Human Rights Watch просит администрацию социальных сетей изменить свою политику и не допускать распространения подобных видео.

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