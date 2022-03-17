Америкс: Путин хочет создать "Великую Россию"
У президента России Владимира Путина в голове есть план создать Великороссию, заявил член Европейского парламента (ЕП) Андрис Америкс.
У президента России Владимира Путина в голове есть план создать Великороссию, заявил член Европейского парламента (ЕП) Андрис Америкс.
Первой реакцией политика на вторжение России в Украину было удивление.
"Мы предвидели разные сценарии. Кроме того, прошлой осенью, в октябре и ноябре, США заявляли, что ситуация выглядит не очень хорошо. Разведка США была в открытом доступе.
Комментируя вопрос о том, использует ли Россия Украину для получения так называемых "гарантий безопасности" от НАТО и США, на выполнение которых ни они не согласятся, депутат Европарламента сказал, что не думает, что это связано с вымогательством дивидендов у НАТО или Европы.
"Я думаю, здесь сработал исторический момент, пандемия Covid-19 и брекзит. Президент России Владимир Путин имеет в виду создание "Великой России", которая объединила бы людей славянской национальности", - говорит Америкс.
По его словам, белорусы уже в составе России, не хватает только Украины, которая почему-то не хочет быть частью плана Путина. "Конечно, это вызвало гнев Кремля", -добавил политик.
Он также считает, что Китай будет играть важную роль. "Если предположить, что происходит наихудший сценарий и что действительно возникает абсолютно изолированная от остального мира Россия, то кто будет ее партнером? Аналогичный вопрос можно задать и о Северной Корее, которая является ее партнером", - сказал Америкс.
Он напоминает, что двумя крупнейшими экономиками являются США и Китай, а Европа находится на третьем месте. Китай наблюдает за тем, что происходит сейчас, и его поддержка или, наоборот, его отказ окажет большое влияние на нашу дальнейшую жизнь как европейцев.
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