Америкс: Путин хочет создать "Великую Россию"

Первой реакцией политика на вторжение России в Украину было удивление.

"Мы предвидели разные сценарии. Кроме того, прошлой осенью, в октябре и ноябре, США заявляли, что ситуация выглядит не очень хорошо. Разведка США была в открытом доступе.

Моей первой реакцией, несомненно, было удивление по поводу жестокости, с которой это вторжение произошло и продолжается до сих пор", - сказал он.

Комментируя вопрос о том, использует ли Россия Украину для получения так называемых "гарантий безопасности" от НАТО и США, на выполнение которых ни они не согласятся, депутат Европарламента сказал, что не думает, что это связано с вымогательством дивидендов у НАТО или Европы.

"Я думаю, здесь сработал исторический момент, пандемия Covid-19 и брекзит. Президент России Владимир Путин имеет в виду создание "Великой России", которая объединила бы людей славянской национальности", - говорит Америкс.

По его словам, белорусы уже в составе России, не хватает только Украины, которая почему-то не хочет быть частью плана Путина. "Конечно, это вызвало гнев Кремля", -добавил политик.

Он также считает, что Китай будет играть важную роль. "Если предположить, что происходит наихудший сценарий и что действительно возникает абсолютно изолированная от остального мира Россия, то кто будет ее партнером? Аналогичный вопрос можно задать и о Северной Корее, которая является ее партнером", - сказал Америкс.

Он напоминает, что двумя крупнейшими экономиками являются США и Китай, а Европа находится на третьем месте. Китай наблюдает за тем, что происходит сейчас, и его поддержка или, наоборот, его отказ окажет большое влияние на нашу дальнейшую жизнь как европейцев.