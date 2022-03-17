В Минске найден повешенным солдат-дезертир из Польшы

Тело 25-летнего Эмиля Чечко было найдено в квартире в Минске, где он проживал. Рассматриваются как версии самоубийства, так и убийства. Других подробностей комиссия не сообщает.

Белорусская редакция "Радио Свободы" сообщает, что живым Чечко в последний раз видели накануне, когда он участвовал в в прямой трансляции в интернете, где заявил, что на Украине воюют "польские фашисты".

25-летний Чечко сбежал в Беларусь 16 декабря 2021 года. Там он заявил, что является военнослужащим Польши. Он служил в части, которую направили для охраны участка границы с Беларусью на период миграционного кризиса из-за наплыва мигрантов.

Беларусь заявила, что пропавший военнослужащий попросил политическое убежище.

Белорусские власти утверждали, что он принял такое решение так как не согласен с позицией Польши относительно миграционного кризиса.

Министр обороны Польши заявил, что у солдата серьезные проблемы с законом, и он подал заявление на увольнение.