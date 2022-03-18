Дом игрока "Манчестер Юнайтед" ограбили во время матча Лиги чемпионов

"Прошлой ночью худший кошмар нашей семьи стал реальностью, когда в наш дом вломились и ограбили, пока наши дети спали в своей комнате. Воры пробыли в нашем доме менее пяти минут, но за это время они лишили нас самого ценного, что у нас было - чувства безопасности и защищённости", - написал Погба.

Футболист отметил, что ограбление произошло в последние минуты матча и грабители знали, что их не будет дома.

"Мы с женой спешили домой, не зная, целы ли наши дети или нет. Для отца нет худшего чувства в мире, чем отсутствие возможности быть рядом, чтобы защитить своих детей. Я искренне надеюсь, что никому никогда не придётся чувствовать то, что я чувствовал прошлой ночью", - добавил полузащитник.

Это далеко не первый случай, когда от грабителей страдают дома футболистов. В январе этого года в дом другого игрока "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделефа ворвались преступники, пока он был на матче, при этом его жена с детьми успела запереться от грабителей в комнате. Daily Mail сообщает, что после инцидента с Погба руководство "МЮ" решило усилить безопасность в домах своих игроков.