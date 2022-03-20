Вс, 20.03.2022
Я очень оптимистично настроен, видя, как сегодня люди активно вступают в Земессардзе - на сегодняшний день это более 1800 заявок за 25 дней. Леонид Калниньш, командующий НВС
Леонид Калниньш, командующий НВС

"Хейта не видела, но есть другие проблемы". Беженка Лиза о своем опыте в Латвии

Люди в Латвии очень отзывчивые, никакого хейта Лиза из Житомирской области в нашей стране пока не почувствовала. Она благодарна Латвии за мирное небо над головой ее дочери, за такую наглядную поддержку Украине, но в то же время есть и некоторые практические моменты, которые вызывают вопросы. Обо всем этом поговорили со сбежавшей от войны молодой украинкой в эфире "Кто вам платит?".

"Увидела акцию в Риге, и это были слезы". О сине-желтой Латвии

Лиза с дочерью оказались в Риге в первые дни марта. Так совпало, что вскоре после их приезда в столице Латвии проходила многотысячная акция "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!", увидев которую девушка расплакалась: "Здесь были слезы, это настолько и приятно было, и как-то больно вместе с этим. За это спасибо, это приятно, это поддержка.

Мой ребенок говорил: "Мам, смотри, опять здесь Украину поддерживают, смотри, вот наши цвета".

Вот куда не пойдешь, везде есть наши цвета, в любом супермаркете, везде. Это близко, это приятно, за это спасибо".

За все время пребывания в Латвии Лиза ни разу не сталкивалась с негативным отношением к себе как к беженке: "По поводу хейта - никогда нигде здесь такого не видела. В быту - в магазине, в троллейбусах - ничего подобного, люди помогают, все отзывчивые. Спрашиваю, как пользоваться проездной картой, все стразу помогают. В этом плане все хорошо".

Видео: Лиза о поддержке Латвии 

"Как в фильме ужасов". О визите в Центр для бездомных 

Но есть и моменты, которые не так приятны. Лиза рассказала о двух.

Первый отрицательный опыт - это семейный врач, с которым девушке предложили подписать договор. Его контакты ей дали в Центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов.

Женщина с дочерью самостоятельно сняли квартиру недалеко от Рижской Украинской средней школы, расположенной на Висвалжа, 4. Семейного врача ей предложили поблизости - по адресу Католю, 57. Оказалось, что там находится Рижский дневной центр для бездомных. 

"Мы пришли, а там на регистратуре спит бездомный.

Поднимаемся по ступенькам наверх и как в фильме ужасов - со всех сторон на тебя идут бездомные. Я на них большими глазами, они на нас", - вспоминает девушка. 

По ее словам, доктор отнеслась к ним "с душой", но во время приема в кабинет зашел бездомный с вопросом, может ли он помыться прямо сейчас. Лиза и ребенок остались под впечатлением.

Когда ночью дочь проснулась с болью в груди, Лиза не стала звонить семейному врачу из Центра для бездомных, а обратилась в Неотложную медицинскую помощь. Ребенку сделали кардиограмму, взяли анализ на сахар и, не найдя ничего подозрительного, посоветовали купить успокоительные.

Как мама Лиза на этом остановиться не могла, но и снова идти в Центр на Католю она не посчитала возможным, поэтому нашла дежурного педиатра в клинике на улице Юглас (вероятно, поликлиника сети VCA - Прим. ред.). "Там все по-другому, другое отношение, нас приняли, осмотрели. Сказали, что после стресса вот такая пошла реакция. Выписали легкие препараты", - закончила этот рассказ Лиза.

"Без визы нет школы, работы и пособия. А дать визы не спешат"

Второй отрицательный момент - это документы. С одной стороны, Латвия ввела правило, что 90 дней бежавшие от войны украинцы могут проживать здесь без визы. С другой стороны, как говорит Лиза, без этой визы по сути невозможно ни устроиться на работу, ни определить ребенка в школу, ни получить социальные выплаты. Для них требуется банковский счет, а чтобы его открыть, снова требуется виза, получается замкнутый круг.

Возможно, ситуация Лизы осложняется тем, что она прибыла в Латвию еще до создания Единого центра для беженцев в Доме конгрессов. Она все начала делать самостоятельно, первым делом отправившись в Миграционную службу (PMLP).

Две недели назад девушка подала документы на визу и заявление в школу для ребенка, но по факту на 16 марта - визы все еще не было.

"Я не понимаю, почему настолько долго. Мне звонили, нас просили подождать. Вот мы ждем. Я без визы не могу сделать шаг ни влево, ни вправо. Чтобы открыть счет в банке - дайте номер визы, в школу - дайте номер визы". Социальную помощь Лиза тоже пока не получила, даже не смогла взять комплект для рисования для дочери, там тоже затребовали "справочку", которую ей в Доме конгрессов никто не дал. 

В группах, в которых переписываются украинцы, девушка видит, что те, кто сразу регистрировался в Центре в Доме конгрессов, уже знают свою дату получения своей визы. Лиза же пока знает, что она в есть в базе данных, но ответа по ее визе нет. Ей сказали следить за электронной почтой. 

"Каникулы заканчиваются, хотим в Украинскую школу, боюсь мест уже не останется", - опечалена мама. 

Пока ребенок не определен в школу, она не может устроиться на работу. В мирной Украине Лиза была трудоустроена в датской компании, была помощником директора, работала преимущественно на английском языке, общалась с заказчиками, помогала с договорами. В Латвии она готова работать, например, преподавателем, у нее есть педагогическое образование, она могла бы обучать детей английскому языку. Также девушка готова быть педагогом для украинских детей в детском саду или школе.

Но пока реализовать этот план ей мешает отсутствие документов. 

Видео: Лиза о документах, без которых никуда 

Последние новости

НАВЕРХ
Back