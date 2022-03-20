"Хейта не видела, но есть другие проблемы". Беженка Лиза о своем опыте в Латвии

Видео: Лиза о поддержке Латвии

"Как в фильме ужасов". О визите в Центр для бездомных

Но есть и моменты, которые не так приятны. Лиза рассказала о двух.

Первый отрицательный опыт - это семейный врач, с которым девушке предложили подписать договор. Его контакты ей дали в Центре для беженцев, расположенном в Доме конгрессов.

Женщина с дочерью самостоятельно сняли квартиру недалеко от Рижской Украинской средней школы, расположенной на Висвалжа, 4. Семейного врача ей предложили поблизости - по адресу Католю, 57. Оказалось, что там находится Рижский дневной центр для бездомных.

"Мы пришли, а там на регистратуре спит бездомный.

Поднимаемся по ступенькам наверх и как в фильме ужасов - со всех сторон на тебя идут бездомные. Я на них большими глазами, они на нас", - вспоминает девушка.

По ее словам, доктор отнеслась к ним "с душой", но во время приема в кабинет зашел бездомный с вопросом, может ли он помыться прямо сейчас. Лиза и ребенок остались под впечатлением.

Когда ночью дочь проснулась с болью в груди, Лиза не стала звонить семейному врачу из Центра для бездомных, а обратилась в Неотложную медицинскую помощь. Ребенку сделали кардиограмму, взяли анализ на сахар и, не найдя ничего подозрительного, посоветовали купить успокоительные.

Как мама Лиза на этом остановиться не могла, но и снова идти в Центр на Католю она не посчитала возможным, поэтому нашла дежурного педиатра в клинике на улице Юглас (вероятно, поликлиника сети VCA - Прим. ред.). "Там все по-другому, другое отношение, нас приняли, осмотрели. Сказали, что после стресса вот такая пошла реакция. Выписали легкие препараты", - закончила этот рассказ Лиза.

"Без визы нет школы, работы и пособия. А дать визы не спешат"

Второй отрицательный момент - это документы. С одной стороны, Латвия ввела правило, что 90 дней бежавшие от войны украинцы могут проживать здесь без визы. С другой стороны, как говорит Лиза, без этой визы по сути невозможно ни устроиться на работу, ни определить ребенка в школу, ни получить социальные выплаты. Для них требуется банковский счет, а чтобы его открыть, снова требуется виза, получается замкнутый круг.

Возможно, ситуация Лизы осложняется тем, что она прибыла в Латвию еще до создания Единого центра для беженцев в Доме конгрессов. Она все начала делать самостоятельно, первым делом отправившись в Миграционную службу (PMLP).

Две недели назад девушка подала документы на визу и заявление в школу для ребенка, но по факту на 16 марта - визы все еще не было.

"Я не понимаю, почему настолько долго. Мне звонили, нас просили подождать. Вот мы ждем. Я без визы не могу сделать шаг ни влево, ни вправо. Чтобы открыть счет в банке - дайте номер визы, в школу - дайте номер визы". Социальную помощь Лиза тоже пока не получила, даже не смогла взять комплект для рисования для дочери, там тоже затребовали "справочку", которую ей в Доме конгрессов никто не дал.

В группах, в которых переписываются украинцы, девушка видит, что те, кто сразу регистрировался в Центре в Доме конгрессов, уже знают свою дату получения своей визы. Лиза же пока знает, что она в есть в базе данных, но ответа по ее визе нет. Ей сказали следить за электронной почтой.

"Каникулы заканчиваются, хотим в Украинскую школу, боюсь мест уже не останется", - опечалена мама.

Пока ребенок не определен в школу, она не может устроиться на работу. В мирной Украине Лиза была трудоустроена в датской компании, была помощником директора, работала преимущественно на английском языке, общалась с заказчиками, помогала с договорами. В Латвии она готова работать, например, преподавателем, у нее есть педагогическое образование, она могла бы обучать детей английскому языку. Также девушка готова быть педагогом для украинских детей в детском саду или школе.

Но пока реализовать этот план ей мешает отсутствие документов.