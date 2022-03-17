В Литве перевернулся автобус с беженцами из Украины
Автобус с 53 женщинами и детьми, которым пришлось бежать из-за вторжения России в Украину, перевернулся недалеко от города Пасвалисе в Литве.
Автобус с 53 женщинами и детьми, которым пришлось бежать из-за вторжения России в Украину, перевернулся недалеко от города Пасвалисе в Литве.
Литовское национальное телевидение (LRT) сообщает, что автобус следовал от польско-украинской границы в Финляндию, когда около 6 утра по местному времени водитель не справился с управлением. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе дети. Их доставили в близлежащие больницы.
Одна из пассажиров автобуса сказала: "Мы не спали трое суток, а может быть и все 18 дней, в течение которых нас бомбили. Я спала когда автобус перевернулся, моя дочь начала кричать, и мы начали искать мою внучку. Она упала с сиденья и оказалась около шафера. Слава богу, она не пострадала".
The bus was on its way to Finland when it overturned on the side of a road in the early hours of Thursday morning.https://t.co/w6RMVBsO0R— Yle News (@ylenews) March 17, 2022