В Литве перевернулся автобус с беженцами из Украины

Литовское национальное телевидение (LRT) сообщает, что автобус следовал от польско-украинской границы в Финляндию, когда около 6 утра по местному времени водитель не справился с управлением. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе дети. Их доставили в близлежащие больницы.

Одна из пассажиров автобуса сказала: "Мы не спали трое суток, а может быть и все 18 дней, в течение которых нас бомбили. Я спала когда автобус перевернулся, моя дочь начала кричать, и мы начали искать мою внучку. Она упала с сиденья и оказалась около шафера. Слава богу, она не пострадала".