Чт, 17.03.2022
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В Литве перевернулся автобус с беженцами из Украины

Автобус. Иллюстративное фото ФОТО: Tero Vesalainen/Shutterstock.com

Автобус с 53 женщинами и детьми, которым пришлось бежать из-за вторжения России в Украину, перевернулся недалеко от города Пасвалисе в Литве.

Литовское национальное телевидение (LRT) сообщает, что автобус следовал от польско-украинской границы в Финляндию, когда около 6 утра по местному времени водитель не справился с управлением. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе дети. Их доставили в близлежащие больницы.

Одна из пассажиров автобуса сказала: "Мы не спали трое суток, а может быть и все 18 дней, в течение которых нас бомбили. Я спала когда автобус перевернулся, моя дочь начала кричать, и мы начали искать мою внучку. Она упала с сиденья и оказалась около шафера. Слава богу, она не пострадала". 

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