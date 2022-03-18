Пт, 18.03.2022
Я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала
Екатерина Андреева, российская телеведущая Первого канала

Онлайн ⟩ Все, что вы хотели знать о новой вакцине Nuvaxovid

Байба Розентале, главврач Центра инфектологии Рижской Восточной больницы ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Nuvaxovid - пятая зарегистрированная в ЕС вакцина от Covid-19. Сегодня, 18 марта, в 10:30, RUS TVNET предлагает онлайн-беседу с экспертами об этой чешской вакцине от Covid-19.

О новой вакцине расскажут:

  • Байба Розентале - главврач Центра инфектологии Рижской Восточной больницы;
  • Никита Зрелов - исследователь Латвийского биомедицинского исследовательского и учебного центра.

Прививаться вакциной Nuvaxovid могут люди старше 18 лет, между первой и второй дозой вакцины должны пройти 3-4 недели. Также ее можно использовать для бустерной вакцинации.

В медицинских учреждениях вакцина Nuvaxovid доступна с 28 февраля.

Онлайн мероприятие организует Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

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