Онлайн ⟩ Все, что вы хотели знать о новой вакцине Nuvaxovid
Nuvaxovid - пятая зарегистрированная в ЕС вакцина от Covid-19. Сегодня, 18 марта, в 10:30, RUS TVNET предлагает онлайн-беседу с экспертами об этой чешской вакцине от Covid-19.
Nuvaxovid - пятая зарегистрированная в ЕС вакцина от Covid-19. Сегодня, 18 марта, в 10:30, RUS TVNET предлагает онлайн-беседу с экспертами об этой чешской вакцине от Covid-19.
О новой вакцине расскажут:
Прививаться вакциной Nuvaxovid могут люди старше 18 лет, между первой и второй дозой вакцины должны пройти 3-4 недели. Также ее можно использовать для бустерной вакцинации.
В медицинских учреждениях вакцина Nuvaxovid доступна с 28 февраля.
Онлайн мероприятие организует Отдел проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.