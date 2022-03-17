"Я увидел фото в Twitter и узнал своих детей". Отец о потере семьи

На снимках, сделанных журналистами New York Times и распространенных по всему миру, видны четыре тела на улицах Ирпеня после обстрела российскими военными пути эвакуации мирных жителей.

Выяснилось, что в воскресенье из Ирпеня пыталась бежать семья Сергея Перебейниса – его жена Татьяна, их 18-летний сын Никита, 9-летняя дочь Алиса и церковный волонтер Анатолий Бережный, помогавший семье эвакуироваться.

Сергей сказал Бернетт, что первое подозрение, что что-то неладно, пришло к нему в воскресенье утром, когда он подумал, что географическое положение телефона его жены изменилось с Ирпеня на больницу в Киеве. Вскоре после этого он увидел в Twitter, что его семья погибла под обстрелом.

"А потом я увидел фото в Twitter и узнал своих детей. Я узнал их вещи и одежду", - сказал он.

“I saw a photo on Twitter and I recognized my children.” - Serhiy Perebyinis speaks with Erin Burnett about how he found out that his wife and two children had been killed in Russian shelling. pic.twitter.com/GlPe45diWy — CNN (@CNN) March 17, 2022

Сергей сказал, что Никита учился на втором курсе. Он хотел стать IT-специалистом. Его дочери нравились танцы и рисование, и она углубленно изучала английский язык. Татьяна была финансовым директором софтверной компании с офисами в Лондоне и на Сицилии.

Татьяна и Сергей были женаты 23 года.

"Она была очень веселым человеком", - сказал он. "Она была финансовым директором крупной американской компании. Мы всей семьей проводили много времени вместе. Смеялись, катались на велосипедах. Зимой катались на лыжах. Ей очень нравились цветы", - описывает скорбящий мужчина свою семью.

В интервью The New York Times Сергей сказал, что для него важно, чтобы смерть членов его семьи была увековечена.

"Весь мир должен знать, что здесь происходит. Я потерял все, я потерял смысл жизни", - сказал он, назвав войну преступлением.

С момента российского вторжения в Украину было зарегистрировано 726 погибших и 1174 раненых мирных жителей, хотя считается, что фактические цифры значительно выше.